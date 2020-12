Carlos Soria, el hombre con 81 años que desea coronar uno de los ochomiles en honor a las víctimas de la covid

No hay límites. Una premisa realmente cierta y que muchas veces no aplicamos en nuestra vida tanto como deberíamos. El ejemplo personificado es Carlos Soria, que con 81 años no ha dejado que nada le impida hacer lo que más adora en el mundo: escalar. Un hombre que ama y respeta la montaña como el primer día, y cuya edad no es un impedimento sino todo lo contrario. un auténtico objetivo.

El deseo de Carlos era jubilarse para dedicarse al alpinismo. Y lo ha conseguido. Hemos hablado con él en 'La Tarde', donde nos ha revelado que en estos momentos se encuentra "estupendamente". Carlos es de las pocas personas con esa edad que ha conseguido coronar los catorce ochomiles del mundo y va a continuar haciéndolo, a pesar de contar incluso con una prótesis en su pierna izquierda desde hace dos años.

"Espero que la próxima primavera se pueda viajar al Himalaya, pero cada día hay un cambio", ha anunciado. Su próximo objetivo es llegar a la cima del Dhaulagiri, con 8.167 metros de altura. "Tengo que llegar", ha indicado. Y lo hará con 82 años que tendrá la próxima primavera.

Carlos ha citado a Rafael Nadal y ha recordado sus declaraciones en las que advierte que va "al gimnasio" cuando las cosas no salen bien. Por lo que la pandemia no le ha impedido entrenarse. La historia de Carlos demuestra que nunca es demasiado tarde para conseguir que lo que uno quiere, y que la edad no es más que un número.

Escucha 'La Tarde'

Escucha ahora 'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.