El cambio de hora tiene efecto en tu cuerpo y no lo notas: por qué el 70% de los españoles quiere quitarlo

Este fin de semana, España vuelve a ajustar los relojes. En la madrugada del sábado al domingo, a las 2 serán las 3, dando inicio al horario de verano. Una medida que en teoría busca ahorrar energía y aprovechar más horas de sol, pero cuyo impacto real sigue generando dudas y división.

En 'La Tarde', Pilar García Muñiz ha abordado este debate con dos expertos: Ariadna Güell, subdirectora de Time Use Initiative, y Carlos González Bravo, exprofesor de EAE Business School, quienes coinciden en que los efectos negativos del cambio horario podrían superar sus beneficios.

Un perjuicio para la salud

Desde Time Use Initiative, Ariadna Güell es tajante: "Sabemos ahora que el cambio de hora tiene efectos negativos para la salud y que el ahorro energético que se buscaba parece no ser tal. Por lo tanto, no tiene sentido mantenerlo”.

Según Güell, mantener un solo horario, preferiblemente el de invierno, supondría una mejora en la salud pública: “Nuestro reloj biológico estaría más alineado con el reloj solar, lo que ayudaría a dormir mejor, a regular los ritmos circadianos y, en definitiva, a mejorar la salud general”.

La Asociación Española del Sueño respalda esta postura, argumentando que la alteración horaria perjudica especialmente a los niños y a las personas mayores.

Cómo afecta el cambio de hora en los más pequeños

un ahorro de energía

Carlos González Bravo, exprofesor de la EAE Business School, ha investigado los argumentos económicos detrás del cambio de hora y duda de su eficacia: "Los estudios han dado un baile de cifras brutal. En 2015, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) hablaba de un ahorro de 300 millones de euros al año, pero hoy en día el mismo IDAE dice que no hay base para un ahorro real”.

El problema, explica González Bravo, es que la tecnología ha cambiado y los estudios disponibles no son concluyentes: "Hace años se hablaba de un ahorro del 0,8% o 1%. Pero ahora, con LED y otras tecnologías, no hay datos actualizados que confirmen ese ahorro”.

Además, advierte que la afectación del cambio horario no es solo energética, sino también fisiológica: "A medida que envejecemos, nos cuesta más adaptarnos. El cambio horario altera la segregación de la melatonina, que regula el sueño. Y los datos apuntan a que los infartos aumentan un 5% en los días posteriores al ajuste horario”.

¿Por qué seguimos con el cambio de hora?

En 2018, la Unión Europea realizó una consulta en la que el 80% de los ciudadanos se mostró a favor de eliminar el cambio de hora. En 2019, la Comisión Europea propuso acabar con esta práctica en 2021, pero seguimos igual en 2025.

Güell explica el motivo: "Cuando los Estados miembros debían decidir qué horario mantener, llegó la pandemia y el proceso se paralizó. Luego hubo elecciones europeas y todo quedó en pausa. La buena noticia es que ahora hay un grupo de europarlamentarios dispuestos a retomarlo con la intención de resolverlo en 2026”.

Lo que está claro es que el debate no ha terminado. Mientras tanto, este fin de semana nos toca adelantar una hora. Y en octubre, volveremos a discutirlo.