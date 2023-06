El cambio de la DGT a las puertas de la operación salida de verano: Prohibido en autovías desde el 1 de julio

Muchos de los que comienzan las vacaciones este fin de semana lo harán viajando por carretera. Aparte de las maletas, desde hace tiempo es habitual ir provistos en el maletero de los triángulos de emergencia para señalizar nuestro vehículo en caso de tener cualquier accidente o avería. No obstante, esto va a cambiar este mismo verano, y es que la DGT ha anunciado esta semana que los triángulos van a dejar de ser obligatorios en autopistas y autovías desde mañana sábado 1 de julio.

Más concretamente, se trata de una prohibición en estas vías de alta velocidad, puesto que la DGT ha detectado que los triángulos generan bastante inseguridad y han sido la causa de muchos atropellos a la hora de colocarlos en el arcén.

Como alternativa para señalizar nuestro coche en caso de emergencia en la carretera, tenemos la opción de la baliza V16 que se coloca encima del vehículo, como explica Javier Llamazares, director general de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL). Esta luz de emergencia convivirá en el resto de vías con los triángulos hasta el 1 de enero de 2026, fecha en la que comenzará a ser obligatoria.

“Hay que tener en cuenta que como conviven en la norma los triángulos y las balizas no te pondrían multas en las autovías y autopistas, pero sí es conveniente llevar la V16 para en caso de que tengas una avería en el vehículo poner la luz”, indica el director de FESVIAL. Aclara, además, que en carreteras convencionales y en núcleos urbanos se podrán usar, de momento, tanto un sistema de señalización como otro.





De todos modos, como la baliza V16 no es obligatoria hasta 2026, seguramente muchos conductores aún no disponen de ella. ¿Entonces qué hacer si tenemos un pinchazo en plena autovía y ya no podemos poner los triángulos? Javier Llamazares aconseja en esta situación poner las luces de emergencia y llamar inmediatamente a la Guardia Civil para que nos asistan cuanto antes. En cualquier caso, deja claro que no se podría poner una multa en este supuesto.

Con el anuncio de esta semana de la DGT, se prevé que haya una avalancha de conductores para comprar las balizas de emergencia, pero antes de hacerlo hay que tener claro qué modelo adquirir. El director general de FESVIAL recuerda que deben ser homologadas, algo que se puede comprobar en la etiqueta que la acompaña. “Estamos hablando de un precio entre los 12, 20 o 30 euros”, detalla Llamazares.

Hay que distinguir también entre dos tipos de balizas, las geolocalizables y las que no lo son. “A partir del 1 de enero de 2026 todas serán geolocalizables para si tienes una avería inmediatamente la activas y la Guardia Civil iría a asistirte”. Por eso, la recomendación desde FESVIAL es hacerse ya con una de estas balizas V16 para poder señalizar correctamente nuestro coche ante cualquier percance y en cualquier tipo de vía.

El sitio donde llevamos el chaleco reflectante también es importante

Normalmente hasta ahora solíamos llevar los triángulos en el maletero, pero también muchos conductores utilizan este sitio para guardar el chaleco reflectante. Un error, tal y como recuerda Javier Llamazares. “El chaleco es muy importante para que te puedan ver, sobre todo si es de noche”. Lo ideal es llevarlo accesible para ponérselo antes de bajar del coche.

Lo mismo ocurre con la baliza V16. El objetivo de dejar de usar los triángulos es evitar salir del automóvil para señalizarlo, especialmente en autovías y autopistas en las que los coches alcanzan gran velocidad. Lo más recomendable entonces es llevar esta luz de emergencia a mano para que sea tan fácil como sacar el brazo por la ventanilla y colocarla encima del vehículo. “Tienes que activarla antes”, precisa Llamazares, “y ya tendrías disponible la luz”.

En cualquier caso, lo que no hay que hacer es salir del coche en la medida de lo posible, ya que convertirse en peatón en medio de una autovía o autopista es sumamente peligroso, como apunta el director general de FESVIAL.