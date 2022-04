¿Buscas trabajo? Este es el sector que pide empleados 'a gritos': "Entre 1.300 y 1.500 euros"

La pandemia de coronavirus ha traído consigo una grave crisis en el sector laboral. Ahora, que todo parece estar volviendo poco a poco a la normalidad, deja entrever un sector que no se ha recuperado y que, de hecho, viene arrastrando su propia crisis desde el año 2008. Estamos hablando del sector de la construcción, donde faltan profesionales para ayudar a que remonte. El problema ya no es solo ese, sino que la edad media también ha crecido desde los 35 hasta los 45 años.

En el año 2008, con el 'boom' de la burbuja inmobiliaria, miles de profesionales se vieron obligados a reubicarse en otros sectores. Ahora, lamentablemente, la crisis sigue azotándoles. Javier Vega Corrales es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción de Castilla y León y ha contado en 'La Tarde' que "no llegamos a lo que necesitamos" y que ahora "lo que parecía que era un sector pujante, podría convertirse en un drama si no le ponemos la corrección necesaria".





Por su parte, Daniel Cuervo es director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid y secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, y ha contado que "la situación es preocupante". Como país, ha asegurado, "tenemos el reto de aprovechar al máximo los fondos europeos y el sector es consciente de que con la problemática que tenemos es muy difícil". ¿Cómo creen, entonces, que podrían intentar solucionar este problema? "Campañas de comunicación del sector a largo plazo, gente joven, la incorporación de muejres, la industrialización...", ha enumerado Cuervo.

Por otro lado, Javier Venga ha lamentado que, por algún motivo, desde la crisis del sector en el año 2007 "no hemos sido capaces de transmitir la dignificación del sector". Por aquel entonces, "se le hace culpable de todos los males de la crisis y no hemos sido capaces de transmitir que no todo el mundo necesita ser ingeniero, arquitecto o médico".

Las profesiones que más demanda el sector de la construcción

"Instaladores de cualquier instalación necesaria en la edificación, electricistas, jefes de obras o gruistas". Son solo algunos de los cargos que más falta hacen, a día de hoy, en el sector de la construcción, tal y como ha contado Cuervo. Por otro lado, se ha referido a otro de los problemas del sector: "La experiencia no se aprovecha, los trabajadores con más experiencia, cuando llegan casi al a jubilación, no transmiten ese conocimiento y habría que aprovecharlo".





La pregunta que muchos se hacen es cuánto cobra una persona dedicada a la construcción. "Por encima del salario mínimo, alrededor de 1.300 y 1.500 euros nada más empezar", ha asegurado Cuervo. Una cifra que asciende con el paso de los años, pero que también dependerá de la zona geográfica en la que se vayan a desempeñar las tareas.