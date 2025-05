Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 15:00h con la lucha por la salvación y por Europa

Publicado el 24 may 2025, 00:16

Real Madrid - Real Sociedad (16:15 Horas)

El Real Madrid recibe este sábado (16.15 horas) a la Real Sociedad en la última jornada de LaLiga EA Sports, un duelo en el que ninguno se juega nada, pero que sirve de despedida para Carlo Ancelotti y Luka Modric, que no seguirán la próxima temporada, mientras que el conjunto vasco, sin opciones de Europa y también por debajo de las expectativas, pone el punto y final a la etapa de Imanol Alguacil.

La temporada doméstica toca a su fin este fin de semana. Todavía hay equipos con Europa o el descenso en juego, pero esas ya no son guerras para Real Madrid y Real Sociedad, sin objetivos clasificatorios desde hace semanas. Además, este último partido será, para ambos equipos, un punto de inflexión y de cambio obligado por una mala temporada de madridistas y vascos.

En el Real Madrid, despiden a su entrenador y su jugador más laureados de la historia del club: Carlo Ancelotti, con 15 trofeos, y Luka Modric, con 28. Dos emblemas de uno de los ciclos más exitosos en los 123 años de vida de la entidad que ahora inician una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu. Y lo hacen después de una temporada decepcionante por no estar a la altura de las expectativas, y con la necesidad de empezar un nuevo proyecto, en el que ni el italiano ni el croata tiene cabida.

Partido más de emociones que de fútbol, aunque el conjunto merengue quiere acabar de la mejor manera, ganando y con buen sabor de boca, para redondear así una tarde histórica. El Real Madrid finalizará segundo en Liga, por detrás del campeón FC Barcelona, aunque llegan a esta jornada final con dos triunfos consecutivos, el último por 0-2 ante el Sevilla, el primero por más de un gol de diferencia desde el 23 de febrero.

Y mucha culpa de esas dos victorias tiene un Kylian Mbappé que avanza ya hacia su primer 'pichichi' en España y la Bota de Oro, con 29 goles en el campeonato doméstico -41 tantos en todas las competiciones-. Ese es el único aliciente del equipo para el último encuentro, brindar el máximo de oportunidades a su 'nueve', la única gran amenaza ofensiva de los blancos, muy lastrados por las lesiones.

El conjunto vasco ha llegado a la recta final muy desgastada por la saturación de partidos durante la temporada y ahora, con 46 puntos, su máximo objetivo es cerrar la campaña en el 'top 10', a un punto del RCD Mallorca, décimo. El pasado domingo, la Real se impuso por 3-2 al Girona con un gol en el descuento, pero ese triunfo valió de poco, después de un balance de seis encuentros seguidos sin ganar.

Además, fuera de casa presentan un pobre registro de solo un triunfo sus últimos diez partidos, con solo un triunfo liguero en el Bernabéu desde 2004. En el terreno deportivo, como en el Madrid, algunas rotaciones dada la poca importancia del duelo, por eso Unai Marrero apunta a ser el portero titular. Aihen Muñoz vuelve tras cumplir sanción y acompañará a Aritz Elustondo, Igor Zubeldia y Jon Martín en defensa.

Sin perder la intención de despedir el proyecto con una buena imagen en un escenario como el Bernabéu, Alguacil seguirá confiando en un centro del campo con Martín Zubimendi, Beñat Turrientes y Pablo Marín, mientras Mikel Oyarzabal, que ya le ha hecho tres tantos al Real Madrid, tendrá en los flancos a Ander Barrenetxea y Take Kubo o el canterano Arkaitz Mariezkurrena.

POSIBLES ALINEACIONES:

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Vallejo, Fran García; Tchouameni, Valverde, Modric; Güler, Mbappé y Brahim.

Real Sociedad: Marrero; Aritz, Zubeldia, Martín, Aihen; Zubimendi, Turrientes, Marín; Mariezkurrena, Oyarzabal y Barrenetxea.

Espanyol - Las Palmas (18:30 Horas)

El Espanyol recibe este sábado (18:30 CET) a la UD Las Palmas en un partido definitivo que determinará si el cuadro blanquiazul sigue en LaLiga EA Sports el curso que viene, ya que necesita una victoria si no quiere depender del resultado del Leganés contra el Valladolid, que se disputa a la misma hora.

Los catalanes sellarán la permanencia si ganan en el RCDE Stadium. Si pierden o empatan y el Leganés vence, bajarán a Segunda. Pese a que el momento deportivo de los blanquiazules no es el mejor, pues encadenan cinco derrotas, el vestuario insiste en que su confianza es máxima de cara a este encuentro.

El conjunto canario está matemáticamente descendido, como también lo está el rival del Leganés, pero nadie en el cuadro periquito se confía. Jugadores y cuerpo técnico esperan la mejor versión del rival e, igualmente, el Espanyol promete mostrar su cara más afilada.

Es una final, otra más para un club acostumbrado a vivir en el alambre y que, sin ir más lejos, el curso pasado ya tuvo que esperar a la vuelta del torneo de ascenso contra el Oviedo en el RCDE Stadium para certificar su ascenso. La plantilla espera que la afición arrope al equipo para evitar dramas.

Leganés - Real Valladolid (21:00 Horas)

El Leganés se juega su permanencia en LaLiga EA Sports en dos campos diferentes, primero en el suyo, Butarque, en el que deberá ganar sí o sí al Valladolid para tener alguna opción; y luego en el del Espanyol, en el que espera que la UD Las Palmas sea capaz de lograr al menos un punto como visitante.

Desde el arranque de la temporada el técnico Borja Jiménez dejó claro que el objetivo de los suyos era llegar a la última jornada con opciones de salvación y dependiendo de ellos mismos. Ese deseo se ha cumplido solo a medias, si bien en el seno del club se muestran tranquilos y confiados en el cuadro canario.

Aún así, de nada serviría que el Espanyol no ganase si ellos no hacen los deberes, por lo que lo primordial es intentar encarrilar cuanto antes el choque ante un Valladolid que lleva descendido ya varias semanas y al que no han sido capaces de imponerse en los últimos siete enfrentamientos mas recientes, acabando los tres últimos en empate.

Habrá que cortar esa mala racha para intentar evitar el segundo descenso a la categoría de plata del fútbol español, el que sería el primero con público en las gradas pues la anterior vez, donde el equipo estuvo muy cerca de lograr el objetivo, se certificó el drama a puerta cerrada como consecuencia de la pandemia.

Sea como sea el Leganés podrá irse satisfecho con una temporada en la que ha sido capaz de ganar al Barcelona a domicilio y al Atlético de Madrid y en la que si vence este fin de semana alcanzaría los 40 puntos, que le hubieran dado para salvarse en las cuatro campañas anteriores en la elite y en muchas otras en las que el club estuvo en divisiones por debajo.

Alavés - Osasuna (21:00 Horas)

El Alavés celebra este sábado su particular fiesta por la permanencia en Mendizorroza ante Osasuna, uno de los tres equipos que aspira a meterse en Europa, a la espera de lo que hagan el Celta de Vigo en el campo del Getafe y el Rayo Vallecano en su casa ante el Mallorca.

En uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, el osasunismo ansía una clasificación continental que no depende de su equipo, para volver a Europa dos cursos después, con la amarga eliminación en la previa de Liga Conferencia a manos del Brujas en agosto de 2023.

Las cuentas son claras. Ganando en Vitoria, Osasuna deberá esperar un empate o una derrota del Rayo Vallecano en casa o del Celta de Vigo en el Coliseum. Sin atender demasiado a los móviles, los chicos de Vicente Moreno saben qué deben hacer.

La buena dinámica de resultados en este final de curso ha catapultado a los rojillos en la clasificación hasta permitirles poder entrar en la Liga Europa, algo de lo que no se hablaba, con la Liga Conferencia en primer plano. Con 51 puntos, Osasuna empata a Rayo (8º) y está a uno de los celestes (7º).

Getafe - Celta (21:00 Horas)

El Celta de Vigo afronta su visita al Coliseum con la obligación de ganar para no depender de Rayo y Osasuna en busca de su clasificación europea, mientras que el Getafe, salvado la pasada jornada, espera despedir un curso irregular y convulso con un triunfo que deje un buen sabor de boca a su afición.

El equipo madrileño ganó la pasada jornada al Mallorca en Son Moix, frenó su caída libre tras seis derrotas consecutivas y, de paso, consiguió la salvación matemática a falta de un partido. Para celebrarlo, José Bordalás dio tres días de descanso a sus jugadores, por lo que este último partido lo han preparado solo con dos sesiones de entrenamiento.

El técnico azulón confía que sus jugadores, liberados tras cumplir el objetivo, den su mejor versión sobre el césped del Coliseum para despedir una temporada muy irregular en la que se ha sufrido más de lo que se podía esperar.

Bordalás cuenta para este partido con la importante baja del centrocampista Luis Milla, que cumplirá sanción tras ciclo de amonestaciones y su lugar en el once podría ocuparlo Yellu.

El partido no se sabe si tiene una connotación especial para José Bordalás, que no ha querido desvelar su futuro. Tiene contrato con el Getafe una temporada más pero también tiene el compromiso de su presidente, Ángel Torres, de que si viene un equipo grande puede quedar liberado. En la rueda de prensa previa emplazó al lunes, una vez terminado el campeonato, para hablar con el máximo dirigente, sin emitir un expreso deseo de continuidad.

Enfrente está el Celta, que tras desaprovechar la primera oportunidad ante el Rayo, buscará en el Coliseum el triunfo que necesita para certificar su regreso a la Liga Europa sin depender de lo que suceda en Vallecas y Vitoria, donde Rayo y Osasuna se miden a Mallorca y Alavés, respectivamente.

Históricamente, al Celta no se le ha dado bien el estadio del Getafe. Allí solo ganó una vez en sus últimas siete visitas. Fue a finales de octubre de 2021 y con Martínez Munuera como árbitro. El valenciano dirigirá la ‘final’ de mañana. Después de aquel 0-3, el Celta encadena 17 partidos sin celebrar un triunfo con Martínez Munuera como árbitro.

Rayo - Mallorca (21:00 Horas)

El Rayo Vallecano recibe al Mallorca, que no se juega nada y llega a la cita tras una semana "dura", con el único objetivo de ganar en su estadio, que estará lleno, y lograr una clasificación histórica para competición europea en la temporada de su centenario.

El equipo vallecano está protagonizando un excelente final de temporada. En las últimas cuatro jornadas ha sumado diez puntos de doce posibles tras ganar al Getafe, Las Palmas y Celta de Vigo y empatar con el Betis.

Esta buena racha le ha permitido sumar 51 puntos, a falta de la última jornada. Los objetivos, por tanto, son varios en este último partido. Por un lado, ganar para asegurar su plaza en competición europea y por otro alcanzar los 54 puntos, algo que nunca antes se había logrado.

El principal es clasificarse para Europa. Para ello depende de sí mismo. Si gana al Mallorca estará clasificado y si empata o pierde tendrá que esperar para ver lo que hacen el Celta de Vigo, en su visita Getafe, o el Osasuna en su partido en Mendizorroza contra el Alavés.

Incluso podría ser séptimo si gana al Mallorca y el Celta no vence en Getafe, algo que le abriría las puertas de la Liga Europa en vez de la Liga Conferencia.

Iñigo Pérez cuenta para este partido con la baja por sanción del centrocampista Oscar Valentín, que cumple ciclo de amonestaciones. Por contra recupera al central Aridane Hernández, que presumiblemente volverá al once en el centro de la zaga junto a Florian Lejeune.

La principal duda reside en el ataque. El técnico navarro podría apostar como máxima referencia ofensiva por Álvaro García, como en otras ocasiones, o por Randy Nteka, ya recuperado de una lesión y que la pasada jornada esperó sin éxito su oportunidad desde el banquillo.

Enfrente está el Mallorca, al que la mala segunda vuelta, con diecisiete puntos, les ha condenado a quedarse sin el sueño al final de la campaña tras un último tramo donde han perdido contra Getafe (1-2), Real Madrid (2-1), Girona (1-0), Barcelona (1-0) y solo vencieron al Valladolid (2-1).