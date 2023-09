La auténtica obra de arte que encontró en casa una familia de Jaén: "Es un artista internacional"

¿Te imaginas convivir en tu casa con un cuadro del pintor flamenco Van Dyck y no saberlo? Esto mismo es lo que le ha pasado a una familia de Jaén. Durante generaciones han vivido con una pintura del artista flamenco y acaban de descubrirlo.

El cuadro,“La presentación del niños Jesús a Santa Bárbara”, presidió durante años la parte noble de la casa, testigo del paso del tiempo y la vida de esta familia. Como un miembro más, silencioso, dotaba a la habitación de cierto abolengo. Lo que menos se podían imaginar es que este maestro, el pintor flamenco más importante después de Rubens, era su autor.

La historia podría ser el argumento de una novela, aunque - fíjate - no es novedoso que un particular descubra un cuadro de mucho valor en su casa. Nos lo confirma Ángel Aterido, profesor de historia del arte de la Universidad Complutense de Madrid: "Teniendo en cuenta la historia de España, a veces familias que no tienen grandes colecciones les ha llegado por herencia este tipo de obras".

Se piensa que el cuadro pudo llegar a Jaén desde Sevilla, donde vivía parte de la familia en el siglo XVII. En aquel tiempo se asentaron en la ciudad andaluza centenares de familias flamencas, principalmente banqueros y comerciantes. Ha sido un experto en arte el que ha certificado su autoría ¿Cómo son las pruebas que certifican la autenticidad de un cuadro? "Aparte de lo que nos cuenta la obra directamente, es decir, su calidad, su estado de conservación, que una visión de la obra nos puede ayudar a ello. En la actualidad nos podemos ayudar de medios técnicos: tecnología infraroja, diferentes tipos de análisis, los pigmentos o el tipo de tela y hay que combinarlo con la documentación", es lo que nos ha explicado Ángel en COPE.

Lo singular de esta historia es que esta familia nunca fue consciente del valor del cuadro. Según su abogado, Luis Baena, su intención no es especular con él, sino que quede expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. De momento no hay tasación oficial. De salir al mercado ¿Qué valor podría alcanzar? "Una obra de arte vale lo que se quiera pagar por ella", y explicaba que hay diferentes formas de poner a circular estas obras, pero que hay que solicitar una serie de permisos, y la aprobación de estos depende del valor cultural que tenga la obra para España.

En caso de que la familia quiera depositarlo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, sin interés crematístico, la Junta de Andalucía tendría que cerciorar que es un Van Dyck y ver en qué condiciones se hace. Y ¿cuál es el legado de este pintor del barroco? Ángel señalaba que "es un artista internacional de procedencia flamenca que perpetua una tendencia colorista" y añadía que su pintura es muy "dinámica" y "tiene una elengancia que va a marcar el género del retrato en toda Europa en todo el el primer tercio del siglo XVII".

Van Dyck abordó también temas bíblicos y mitológicos e introdujo notables innovaciones pictóricas