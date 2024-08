Así es el 'Síndrome de Diógenes digital': ¿Quiénes lo padecen? ¿Se diferencia del normal?

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de nuestro día a día. En ellas podemos mostrar qué hacemos, dónde lo hacemos, con quién estamos, etc. De la misma manera, nos ofrecen la posibilidad de seguir la vida de aquellas personas a las que seguimos en ellas.

Esta situación ha hecho que no paremos de almacenar en nuestro teléfono multitud de fotografías y vídeos. Da igual de lo que sean: la comida que te han servido en el restaurante durante tus vacaciones, aquel selfie que te has hecho en la playa, esa puesta de sol... Todo tiene que ser inmortalizado. Y, pasado un tiempo, llega ese momento en el que te pones a hacer repaso y ves la barbaridad de archivos que almacenas en tu dispositivo.

¿Podemos estar ante el Síndrome de Diógenes digital?

Es por ello por lo que ya se está empezando a hablar del denominado 'Síndrome de Diógenes digital'. ¿Por qué? Porque parece que guarda una pequeña relación con el normal, aquel que se caracteriza por acumular una gran cantidad de objetos inservibles. Ahora bien, ¿puede esto trasladarse al entorno digital? Sandra Martínez, neuropsicóloga, prefiere esperar por ahora, pues "un síndrome en sí es un conjunto de síntomas", los cuales "tienen que generar un malestar e interferir en el día a día". Pero quien sabe si en un futuro este problema puede llegar a serlo, pues "la patología evoluciona con la sociedad", apuntaba en 'La Tarde'.





Parece que todo responde al problema que tenemos a nivel social con las redes sociales. Y es que, en vez de disfrutar de aquello que estamos haciendo, "nos pasamos entre 5 y 10 minutos haciendo la foto perfecta sin dedicarle tiempo a la persona que tienes enfrente". A raíz de aquí, nos estamos metiendo en una especie de acumulación de datos y de imágenes que no pasan a la memoria, nos lo estamos perdiendo todo.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Lo que ocurre es que no volvemos a recordar estos momentos. Antes no nos quedaba otra opción dado que teníamos un carrete que revelar nada más volver de un lugar si queríamos salvaguardar esos recuerdos. En la actualidad, son pocas las personas que dedican una parte de su tiempo a hacer todo esto.

Pero, ¿por qué no hacemos limpieza? "Porque no nos ocupa lugar". En el mundo digital en el que vivimos, no nos molestan aquellos archivos que tenemos en nuestros dispositivos salvo que tengamos que buscar algo explícitamente. Ahora tan solo nos ocupa buscar la foto perfecta para publicarla en nuestros perfiles.





Es por ello por lo que "no somos capaces de gestionar lo que tenemos, estamos pendientes de lo que hace el otro", afirmaba la neuropsicóloga. Hemos entrado en una competición por ver qué hacen los demás y saber en qué puesto nos encontramos nosotros. En definitiva, perder el disfrute de las cosas, "hace que el cerebro tenga esa acumulación", finalizaba.