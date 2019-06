Así es la nueva pirámide nutricional que cambiará tu forma de comer hasta ahora

Si te encuentras ahora mismo haciendo la compra, atento a esto, porque puede ser que no cumplas con los requisitos de la nueva pirámide alimenticia. Olvídate de la que estudiabas en el colegio, porque en esta nueva versión, presentada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, hay alimentos que han subido, otros que han bajado y podríamos decir que también alguna que otra “nueva incorporación”.



Por ejemplo, las carnes rojas suben, es decir, hay que reducir su consumo... Al igual que los ultraprocesados, que se encuentran en el vértice de la pirámide junto a los dulces y, por lo tanto, hay que evitarlos. Espero que estés tomando nota, porque hay otro aspecto que también me ha llamado mucho la atención...Y es que en la base han desaparecido los alimentos. En su lugar, hay recomendaciones saludables como hacer actividad física diaria durante 60 minutos, beber de 4 a 6 vasos de agua al día o mantener un equilibrio emocional.



Javier Aranceta, presidente del comité científico de la SENC y coordinador la guía, ha explicado en 'La Tarde' que tenemos que ser cuidadosos con nuestra salud. “Elementos clave como andar 10.000 pasos al día o beber 6 vasos de agua al día no podemos pasarlos por alto. No solo es fundamental la alimentación”, ha precisado.



“Nadie ha inventado la dieta mediterránea. Hay que tener respeto a nuestras tradiciones y nuestra cultura. Las frutas, verduras y hortalizas, son los alimentos más saludables, pero hay que comer de todo. Es recomendable que con la pasta o los arroces, es recomendable consumir productos integrales”, ha destacado Javier Aranceta.