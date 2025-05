Así es el día a día de un adolescente que ha crecido junto a un hermano con el síndrome de Asperger

Publicado el 16 may 2025, 18:59

Desde el año 2013, los profesionales de la salud mental, como psicólogos y psiquiatras, ya no utilizan el diagnóstico de síndrome de Asperger. Este trastorno del neurodesarrollo fue identificado por primera vez en 1944 por el pediatra austriaco Hans Asperger, quien estudió a un grupo de niños que mostraban dificultades para relacionarse socialmente, cierta torpeza motriz y escasas habilidades en la comunicación no verbal.

El síndrome de Asperger es un diagnóstico previamente utilizado en el espectro del autismo. En 2013, se convirtió en parte de un diagnóstico general del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales 5 (DSM-5).

Enfocando el tema a la familia, ¿cómo es el impacto de crecer con hermanos que tienen trastornos? Este es la realidad para muchas familias, en las que los hermanos asuman roles de cuidadores y mediadores, mientras crecen y desarrollan su propia identidad. Israel Remuiñán ha puesto el foco hoy en 'La Tarde' en esta casuística. El protagonista se llama David, tiene ahora 20 años, y él tenía 4 años cuando su hermano Ángel nació con el síndrome de Asperger: "Al principio no se entienden las cosas, por qué necesita esos cuidados... La relación de pequeños era difícil, no nos entendíamos muy bien. Al ver su carácter agresivo no sabía cómo comunicarme con él".

FREEPIK En España, se calcula que 1 de cada 100 personas está en el espectro del autismo

diferente y desplazado

Marian es la madre de Ángel y David, y considera que el diagnóstico que le dieron de su hijo Ángel, con síndrome de Asperger desde que nació, "marcó un antes y un después en la dinámica familiar, su hermano fue uno de los mayores perjudicados". En España, se estima que hay entre 150.000 y 350.000 personas que podrían tener diagnóstico de Asperger o TEA de alto funcionamiento.

Varios expertos de la Confederación Asperger España indican que solo el 10% de las personas con síndrome de Asperger tienen una vida autónoma, mientras que el resto dependen en mayor o menor medida de la familia

Los niños que son diagnosticados con este trastorno marca la identidad de los niños a medida que van creciendo y en ocasiones se ven obligados a hacerse adultos más rápido de lo que les toca. "Hasta que ya maduras un poco veías como la atención era focalizada hacia él. Mi relación ha cambiado para bien, hemos podido entendernos en muchos aspectos y luego llegas hasta a disfrutar", menciona David. Su hermano Ángel le ha dejado una gran lección de vida: "Aunque la vida te ponga muchas trabas puedes salir adelante con el cariño de tus seres queridos".