Antonio, experto en ciberseguridad: “Es un cibercriminal que te puede robar las credenciales del banco"

En el ayuntamiento de Jerez llevan con los ordenadores inutilizados casi una semana porque sus sistemas informáticos han sido hackeados. Un ciberdelincuente criptó más de 50 servidores por culpa de un cibertataque que realizó con un troyano llamado Emotet, que está especializado en robos de datos financieros. El ciberdelincuente pidió un rescate que no ha trascendido y que no se ha pagado. Se está intentado desencriptar pero de momento les está costando, incluso hay expertos del CNI que están colaborando para restaurar sus sistemas, aún así todavía no lo han conseguido. El delegado de reactivación económica y de desempleo del consultorio Juan Antonio Cabello ha llegado a hablar incluso de un ataque terrorista.

El equipo de 'La Tarde' de COPE ha hablado con Antonio Fernandes, un experto en ciberseguridad que además es un hacker al que el Gobierno de Holanda premió en su día por advertirles de algunas vulnerabilidades en sus sistemas.Fernandes ha comentado quién podría ser el responsable: “No hablamos de un hacker, hablamos de un cibercriminal. Esto es una mafia, que las dos últimas semanas a un montón de gente aquí en España”. Antonio afirma que se cogen mails por el correo y los autoreenvía con un ficherito que es un activo de word con unos macros, en ese momento te lanzan una pregunta y si activas esos macros la lías porque te puede robar los credenciales del banco. “Es importante tener las copias de seguridad, pero si también la copia de seguridad está encriptada es imposible recuperar los datos”, revela Antonio.

Antonio explica que hay un grupo de responsables de seguridad de unidad informativa en España con un canal en Telegram que ha compartido durante estas dos últimas semanas avisos de descubrimientos de este tipo de ataques y se han conseguido evitar problemas en sistemas informativos.