El animal que es clave en el vídeo de Kate Middleton y que ha pasado desaparecibido: "Representa salud"

Una de las noticias del año en todo el mundo ha sido el diagnóstico que ha sufrido la princesa de Gales, Kate Middleton. El 22 de marzo, la princesa de Gales acabó con meses de especulación revelando que sufría cáncer, y que había comenzado la quimioterapia. Una confirmación que acabó con miles de rumores, incluyendo fotos modificadas por la Casa Real británica que no sentaron bien entre los ciudadanos del Reino Unido.

Sin embargo, esta misma semana la propia Kate Middleton y su familia han publicado un vídeo en el que confirman el mejor de los pronósticos. Y es que Kate ha terminado su proceso de quimioterapia. Esto no significa que esté curada, como ella misma señala en el vídeo, pero sí que es un gran avance en el largo camino de la recuperación que le espera. La Casa Real lo confirmó con un vídeo espectacular, de una realización masiva y con millones de detalles.

LOS DETALLES OCULTOS DEL VÍDEO DE KATE MIDDLETON: "ES MUCHO MÁS MODERNO QUE LA CASA REAL ESPAÑOLA"

Por ello, dada la relevancia del asunto, Pilar García Muñiz charló sobre este vídeo en La Tarde, junto a Israel Remuiñán y los expertos Cristian Salomoni, del Instituto Internacional de Análisis de la conducta y Anitta Ruiz, experta en imagen y comunicación, que dejaron claro cómo hay una simbología enorme en todo el vídeo. "Me ha parecido estupendo el vídeo. La comunicación es de 10, muy diferente a la de la Casa Real española. Mucho más moderno y emotivo. Tiene la intención de legado, como que sus hijos lo vean algún día y recuerden el amor y la lucha de la madre. Tiene mucha simbología, desde luego", explicó Salomoni.

"Cuando lo vi por primera vez, lo tuve que ver tres o cuatro veces para comprobar cómo estaba hecho. Es tan innovador que me llamó mucho la atención. Viene a llamar toda la mala comunicación pasada con la enfermedad de Kate, que provocó muchos rumores y comunicación oscura", señaló Anitta, que recalcó cómo hay muchos detalles ocultos en este vídeo.

EL ANIMAL QUE ES CLAVE EN EL VÍDEO DE KATE MIDDLETON: "ES UNA SEÑAL DE UNIDAD"

Como señala Anitta, hay muchos detalles que hay que analizar en el vídeo. Pero uno de ellos, en concreto, es un animal que no está puesto ahí por casualidad. Se trata del perro, que tiene mucho significado: es el animal más fiel que existe (en referencia a la fidelidad en el matrimonio, ante las dudas), y llama también a la familia. "Es un mensaje más familiar y menos institucional. Quiere favorecer la figura política. No solo la mala comunicación por su enfermedad sino su crisis. La familia feliz haciendo un picinic, con el perro, el animal más fiel de todos. La naturalidad es algo que hay que trabajar para que salga bien y así lo hacen", explica la experta Anitta Ruiz.

El perro aparece en momentos más íntimos de Kate con su marido

Salomoni insiste en que no hay nada al azar en el vídeo, y que todo lo que se cuenta es relevante. Pero dejando claro que Kate Middleton no está totalmente curada del todo. "Nada está hecho al azar, es un trabajo muy estudiado. La mochila que ella lleva, es el símbolo del cáncer, ella que es la protagonista de este rumbo, el coche, incluso el niño que trepa. Quiero ver a mi hijo crecer mientras trepa el árbol. La luz, cuando habla de la posible curación, pero también hay momentos de sombra. No se sabe lo que puede pasar", señaló el experto. Un vídeo con mucha repercusión durante estos días.