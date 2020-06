Ana Pastor, en COPE: "Pedir explicaciones no es crispar, es lo que esperan los ciudadanos"

La vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha contado en ‘La Tarde’ en COPE que seguirán pidiendo explicaciones al Gobierno cuando vean que “algo no está bien” pero, aclara, que eso “no es crispar” sino es lo que esperan los ciudadanos de los diputados que “les representamos”. Aunque Pastor ha lamentado que a los ciudadanos solo le lleguen las broncas y siente que “la gente no sepa de qué estamos trabajando”.

La diputada ha manifestado al ministro de Sanidad, Salvador Illa que lo que tenga que criticar lo hará por “lealtad a los españoles”.

La vicepresidenta del Congreso ha contado en los micrófonos de ‘La Tarde’ en COPE que cuando se fueron del Gobierno, tras la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy, el gasto en Sanidad había crecido con respecto al inicial, aunque “tenía que haber crecido más”.Además, se ha mostrado partidaria de reforzar el Ministerio de Sanidad porque “es muy importante” pero “solo se nota que es necesario en momentos como este”.

La exministra del Partido Popular ha explicado en qué consiste el Pacto de Estado “Cajal” que el presidente del Partido presentó a los miembros de la formación en Europa. Se trata de reforzar el sistema sanitario a través de la creación un sistema de vigilancia epidemiológica que funcione, una oficina de atención a las víctimas del COVID o un plan de recuperación para todo el sistema sanitario. Unas propuestas que ha calificado Ana Pastor de “poco ideológicas”.

La expresidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha pronunciado sobre la situación de la residencias de ancianos, considera que hay que tomar medidas para que España que “teniendo un buen sistema sanitario”, como tiene, y un plan de atención a las personas mayores, no tenga más víctimas que ningún país del mundo.

Además, la diputada del Partido Popular, ha explicado cuál sería el mejor modelo para los centros de mayores, propone “una mayor coordinación” entre los servicios sanitarios y los servicios sociales”, relacionado con una historia clínica compartida, la utilización de medios tecnológicos que son muy eficientes y con dotar a todos de una buena atención sanitaria en términos de “acercar la sanidad a los ciudadanos, no los ciudadanos a la sanidad”.

