Ame Guerrero, la joven que sufrió acoso por ser diferente al resto: "El colegio no hizo nada por impedirlo"

El bullying y la no aceptación social de aquel que se ve diferente, en muchos casos, crea problemas psicológicos a quien lo sufre. Este problema lo han tratado este jueves en 'La Tarde'.

La protagonista con la que han contado se llama Ame Guerrero, estudiante de Historia y sufrió bullying en la escuela, quien tuvo una infancia y adolescencia difíciles por la denominada identidad de genero influenciada por el acoso que sufrió.

Todo eso hizo que se fuera creando una "narrativa de disociarse tanto de su sexo femenino como de su género", y le fuera mucho más fácil caer en la idea de plantearse cambiar de sexo. Una opción que compartió con su madre, pidiéndole este tiempo para esperar y ver si era lo que realmente quería. Algo que la propia Ame ha agradecido, porque ese periodo le ayudó a entender mejor lo que le ocurría.













Una idea que le rondó de la cabeza, ya que pensó que siendo chico podría ser feliz y no sufriría bullying ni ningún tipo de acoso. Por eso, comenzó a cambiar su forma de actuar a "algo más varonil, ponerse ropa de chico, cortarse el pelo...". Una transformación que sería "desde que tenía los 12 hasta los 18 años". Gran parte de esas recomendaciones las veía a través de las redes sociales, pero más que solucionar los problemas, los empeoró.

Cuanto más disociaba, más se daba cuenta de que nunca iba a ser un chico de verdad, algo que le hizo sentirse todavía peor. Pero con la llegada de la pandemia empezó a buscar otras ideas, otras ideologías que explicaban que su problema no era el cómo había nacido, sino que era un problema de la propia sociedad.

Ame ha reconocido que además del bullyingen el colegio, también fue víctima de acoso sexual, algo que llevó muy interno y que no ha reconocido hasta hace unos meses. En relación al acoso escolar, ha subrayado que el colegio no hizo nada por impedirlo a pesar de conocerlo, tanto físico como psicológico. Una serie de problemas que le hicieron pensar que no encajaba y que tal vez estuviera "en el cuerpo equivocado".

Por último, ha asegurado que "cuanto menos queremos tener categorías, más nos introducen", ha agregado. Para ello, recomienda, como hizo ella, acudir a un profesional para ayudar a aceptar su cuerpo y su forma de relacionarse con la gente. "Desde mi experiencia, la profesional me ayudó a profundizar en el por qué había llegado a eso y a solucionarlo", dice Ame.

