Este invierno no hay persona, amigo, vecino o familiar que no haya caído en las garras de algún virus de los que pululan por todas las comunidades españolas. El covid, la gripe o la bronquiolitis han llenado las urgencias de los hospitales del país, y aunque con el fin de las fiestas y las aglomeraciones la cosa va a ir aflojando, no está de más seguir manteniendo las precauciones necesarias y ayudar a fortalecer nuestras defensas.

Desde hace dos días el Ministerio de Sanidad ha impuesto la obligatoriedad del uso de mascarilla en caso de acudir a un centro de salud o a un hospital. Pero también es verdad que el frío puede debilitar el sistema inmunológico y potenciar el contagio de enfermedades.

Para poder preparar a nuestro cuerpo y ayudarle a combatir los virus, hay que tener una alimentación adecuada. Y por eso este viernes en 'La Tarde'Beatriz Larrea, nutricionista, coach de salud y autora del libro 'Tu cuerpo en llamas' ha desvelado los mitos de la alimentación y qué ayuda verdaderamente al sistema inmunológico.

Dos mitos de la alimentación que una abuela no se creería

Cuando estamos enfermos y sobre todo si nos pilla en pleno invierno con unas temperaturas muy bajas, ¿quién no se ha tomado alguna vez un buen caldo de pollo? Pues según Larrea es un error creer que este alimento puede ayudar a enfrentarse a un virus, “no existe ninguna evidencia científica de que el caldo de pollo tenga un efecto en el sistema inmunológico”.

Existe también otro clásico de los catarros y los resfriados que no te vas a creer que es un mito. Y este no es otro que la miel, ya que tal y como señala la nutricionista, la miel es puro azúcar y cuando se está enfermo se tiende a tener los niveles de glucosa en subidas y bajadas continuas. “Una de las recomendaciones más importantes cuando estás en prevención o expuesto a un virus o a una bacteria es mantener los niveles de glucosa estables”.





Por otro lado, Beatriz Larrea considera alimentos esenciales para ahora y siempre, ya que estamos continuamente luchando contra los virus, al té verde o el matcha o el cacao puro “por la gran cantidad de polifenoles que contiene”. Asimismo, subraya que la granada “tiene un efecto positivo a nivel microbiota y a nivel oxidación e inflamación”, el café y para concluir el brócoli "porque contienen un antioxidante muy importante".

La nutricionista ha explicado lo que realmente puede ayudar a tu cuerpo y a tus defensas para enfrentarse contra los virus, y entre los nutrientes principales está la vitamina C que llevan las naranjas, pero sobre todo “los pimientos” aunque sin cocinar “porque en el momento que tú expones a la vitamina C a altas temperaturas desaparece”.

Igualmente, la vitamina D que proviene del sol y cuyas reservas “caen en invierno y esto es un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad infecciosa”. Larrea destaca también la importancia de tomar Zinc que viene de “alimentos de origen animal, de las legumbres y las semillas” y por último, nos habla del selenio que en su gran parte se puede encontrar “en las nueces de Brazil”.