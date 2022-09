El alimento que no podía faltar en los desayunos de la reina Isabel II: es español

José, cortador de jamón de la Spanish Ham Master, tuvo la suerte de ser el primer español que pudo ofrecer una lámina de este embutido a la reina de Inglaterra, Isabel II. El evento tuvo lugar en junio de 2016, "en el Royal Enclosure de su Majestad la Reina en las carreras de Ascot" y en el que, por supuesto, “estaba la reina”. No obstante, reconoce que la monarca “llevaba un séquito muy grande y no se acercaba a saludar”. El cortador de jamón ha rememorado aquel momento en 'La Tarde', donde le ha contado su experiencia al copresnetador del espacio, Fernando de Haro: “Llevaba un carruaje de más de 20 caballos”. Confiesa que sintió emoción por ese encuentro: “A día de hoy se me ponen los pelos de punta”. Y añade que “la pomposidad de los británicos es increíble; la modernidad se mezcla con la tradición”.





El cortador ha vivido la muerte de la reina desde Londres. Admite que el deterioro de la salud de la reina “ha sido bastante rápido” pero que aun así “ha trabajado hasta el último día”. José explica que uno de sus sueños es trabajar para la Casa Real británica. Sin embargo, no es tan fácil como que ambos deseen colaborar juntos porque “ser proveedor tiene unos requisitos que todavía no puedo cumplir”. Entre ellos, trabajar una serie de años como proveedor de la reina, y en la empresa de José “todavía no puedo cumplir y todavía no ha habido compra directa de casa real”.

El alimento predilecto de Isabel II

José declara que la “reina en el desayuno siempre tiene jamón serrano”. Un día una camarera española le puso ese alimento en un desayuno de palacio y “le gustó y se quedó ahí”. “He tenido vinculación o intención de estar con la Casa Real”, aclara el cortador, por lo que siempre ha estado buscando información sobre la casa real y sus hábitos alimenticios.

Y el séquito de la reina no es el único que pelea por tener este alimento en sus comidas, sino todo evento que se considere de moda, tal y como aclara José: “Si quieres tener un evento posh, ahora mismo tienes que tener jamón ibérico”.





La figura de la reina Isabel II es, sin lugar a dudas, una de las más relevantes de toda la historia. Nadie ocupó durante tanto tiempo la Corona de la Gran Bretaña y ha compartido vivencias y relevancias con personas como Winston Churchill o John Kennedy y también se ha enfrentado a una Guerra Mundial y a una crisis pandémica. Isabel II es historia viva de Inglaterra y de nuestro continente. Monarca firme, convencida y respetuosa con la Corona y el país al que representó, y que afrontó y superó múltiples crisis en su país y en su familia.