Alerta alimentaria: el peligro "oculto" en alimentos cotidianos como el pan o el tomate

El pan va a atener menos sal. Es una norma aprobada por el Gobierno que establece que el contenido máximo de sal que puede haber en el pan deberá de ser de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Hay panaderos como Luis, que han hablado en 'La Tarde' de COPE desde su panadería de Córdoba, que ya aplicaba esta norma a sus productos:

"Habrá gente que lo note, la reducción de sal, y habrá otra muchísima gente que no lo note. Nosotros, por ejemplo, la llevamos aplicando, esta medida, desde hace bastante tiempo. Quien tenga la boca fina lo notará, quien no, pues no lo va a notar", ha argumentado. Y es que para analizar esta medida, hablamos con el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE quien, además, señala el peligro "oculto" en otros muchos alimentos del día a día en el supermercado.





Menos sal, sí, pero ¿toda la sal?

"Es básico para la salud de todos", ha sido el primer mensaje de un rotundo Pérez Almeida. "Hasta hace poco la gente moría por infecciones como el sarampión, la tuberculosis, lo que fuese. Desde hace un tiempo la principal causa de muerte, el setenta y tantos por ciento de las muertes en el mundo, están provocadas por enfermedades no transmisibles", ha asegurado el doctor. Estas enfermedades son "cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Quien tiene que ver mucho con esto, sin lugar a dudas, la sal. Y la hemos ido metiendo en la dieta cada vez más y más", ha criticado Esteban en 'La Tarde' de COPE.

Y es que el organismo, al menos desde el momento de nuestro nacimiento, no está tan acostumbrado a la ingesta que realizamos de sal en la actualidad: "Cuando nacimos no sabíamos que era la sal y nuestro organismo estaba preparado para absorber mucha sal, porque hace años era un bien muy escaso, de ahí lo de salario", apunta Esteban.





"La cantidad que ingerimos va muy por encima de lo que nos dice la OMS. ¿Consecuencia? Hipertensión, insuficiencia cardíaca, problemas cardiovasculares y esto se puede evitar", ha señalado el doctor, tras lo que ha apuntado al problema "oculto" que realmente considera se debe atacar con medidas como la recientemente aprobada: "El pan es uno de los sitios donde está la sal, pero me preocupa mucho la sal oculta que está en la salsa de tomate, en el ketchup, un montón de cosas. La mayor parte de productos del supermercado tienen sal y azúcar. Aplaudo lo del pan si vale para concienciar", ha concluido un preocupado doctor Esteban Pérez Almeida en 'La Tarde' de COPE.