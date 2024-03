Yo sé que los planes de estudio cambian, lo sabemos todos. Yo por ejemplo no me tuve que estudiar de memoria la lista de los reyes Godos como sí lo hicieron mis padres. Es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza.

Sé que las metodologías cambian, pero la pregunta que yo me planteo, que nos planteamos hoy y a la que vamos a dar respuesta es: ¿Hasta dónde llegan hoy los libros de Historia de nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde se estudia al terminar el Bachillerato en España?

La asignatura de Historia de España solo es obligatoria para todos los alumnos en 2º de Bachillerato, como especifica el currículo aprobado por el Gobierno. Esto corresponde a los alumnos que se están preparando para la EVAU. Entonces, ¿hasta dónde llega el libro de Historia que tienen los alumnos de segundo de bachiller ahora? Cesar Molina - Prados es profesor de Secundaria de Geografía e Historia del Instituto Isabel la Católica (Madrid) y jefe de Estudios, y nos ha explicado los puntos que ve él que condiciona este asunto: “El temario está muy condicionado por lo que decreta el gobierno, en este caso a través de la LOMLOE.... Lo que pasa es que los alumnos están muy condicionados al estudio de la EVAU... Se estudia prácticamente desde Atapuerca hasta la Pandemia de la COVID”.

Las diferentes enseñanzas en las comunidades autónomas

Juan Jesús Botí es profesor de Historia en un Instituto de Murcia: “lo habitual en Segundo Bachillerato es llegar hasta el último tema que tenemos que es La Transición”. Coincide con César en que este curso está muy condicionado por la EVAU.

El colegio de César está cerca de la estación de Atocha, y él comenta que sus alumnos son más conscientes de lo que ocurrió porque día tras día pasan por delante del monumento conmemorativo en honor a las víctimas y supervivientes de estos atentados. “Está claro que lo tienen un poco más fácil y les suena mucho más”, pero también comprende que para los estudiantes de otras ciudades de España pueda ser un hecho más alejado.

Ambos comentan que a través de la cultura, el cine, el teatro e incluso la literatura hacen un papel fundamental para que los jóvenes conozcan la historia de nuestro país.

De primero a cuarto de la ESO se da Geografía e Historia. En primero de Bachiller, se estudia Historia del Mundo Contemporáneo y en 2º, Historia de España, desde las Cortes de Cádiz, 1812, hasta la Democracia. Lo que sí ha cambiado es el número de horas que se dan de historia en segundo de Bachiller que ha pasado de cinco a tres horas semanales.