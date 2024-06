Pilar Cisneros, sobre la primera mujer árbitro en el fútbol masculino: "Lleva años rompiendo barreras"

Audio

Se llama Marta Huerta de Aza. Tiene 34 años y una hija que se llama Valeria.

Quédate con este nombre porque esta joven palentina residente en Tenerife se acaba de convertir en la primera mujer árbitra que dirigirá partidos en el fútbol profesional masculino español.

Lleva años arbitrando y rompiendo barreras, pero el último salto lo ha dado este lunes al convertirse en árbitra principal de Segunda división, hecho sin precedentes en el fútbol español hasta la fecha.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol anunció este lunes las plantillas arbitrales para la temporada 2024-25, y ahí aparecía su nombre. Marta Huerta de Aza.

Y de los creadores de “proliferación de pisos turísticos ilegales” llega ahora “los alquiladores de terrazas, patios y jardines de sus casas para que otras personas que les llegan a pagar hasta 3.000 euros por ello, organicen ahí sus fiestas y sus barbacoas".

Todavía nadie ha sido capaz de regular el problema de los pisos turísticos y en algunos barrios empieza a abrirse el melón de las terrazas alquiladas.

¿Quién alquila? ¿Cómo lo hacen? ¿Es legal? ¿Quién controla el ruido? ¿Y el horario? Este nuevo y alucinante fenómeno, que tal vez ya te esté tocando sufrir, lo vamos a analizar en detalle esta tarde en el programa.

Hablando de pisos turísticos. Conseguir una regulación adecuada que no retraiga la llegada de turistas, pero que no desnaturalice los barrios ni eleve el precio de la vivienda, no es fácil.

La idea del alcalde de Barcelona de suprimirlos del todo de aquí a 5 años no es tarea fácil. Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario.

Este va a ser sin duda uno de los temas de este verano de 2024 y el gobierno lo sabe.

Es la ministra de vivienda y agenda urbana, Isabel Rodríguez, que añadía que ya existe jurisprudencia del Tribunal Supremo, al respecto porque que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. Los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.