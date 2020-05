Pilar Cisneros, sobre el uso obligatorio de las mascarillas: “Ya era hora”

Audio

La codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, analiza el uso obligatorio de la mascarillas en los espacios cerrados y en la vía pública cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad que publicará el Boletín Oficial del Estado en unas horas.

Reconozco que me salió del alma, fue como una acto reflejo. Retuiteé la noticia publicada por COPE de la obligatoriedad de la mascarilla casi sin pensar. Te recuerdo el titular: “Las mascarillas serán obligatorias en espacios cerrados y en la calle si no se puede garantizar los dos metros de distancia social”. Y no puede por menos que añadir el comentario de “les ha costado ¿eh?”

Es que no acabo de entender dónde estaba la duda con este tema. Puede que al principio de la pandemia no hubiera mascarillas suficientes para toda la población y no se puede obligar a llevar algo que no existe. Tampoco hubiera estado de más explicarlo claramente.

Pero ya en las últimas semanas, ¿cómo no utilizar algo tan sencillo y que puede protegernos tanto?, ¿cómo no usarla?

En la marasma de dudas en que nos hemos movido todos desde que empezó la crisis del coronavirus y, que pilló con el pie cambiado incluso a los científicos, entiendo el desconcierto inicial ante cómo tratar y cómo protegernos del virus pero te aseguro que si algo me decían todos los expertos a los que yo entrevistaba en el programa siempre me repetían el mismo mensaje: “Mejor llevar mascarilla que no llevarla y mejor cualquier tipo de mascarilla que ninguna”.

Tan fácil, tan difícil para el Ministerio de Sanidad que ha tardado más de dos meses en tomar esta decisión.

Podría decir aquello de más vale tarde que nunca pero en este caso me sale más decir “demasiado tarde” y “ya era hora”.