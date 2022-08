Pilar Cisneros: "En tus compras y en las mías, la moderación ni está ni se la espera"

Audio

Desde hace unos días voy por la calle fijándome bien en cualquier persona con la que me cruzo por si me encuentro a mi doble. Siempre pensé que era un mito hasta que hemos conocido los resultados del estudio presentado por el Instituto de Investigación Josep Carreras que demuestra que sí, que no solo es probable que tengamos un doble sino dos, tres o cuatro. Personas similares con genes similares a pesar de no tener relación familiar alguna.

Es un descubrimiento asombroso que tendremos la oportunidad de comentar hoy en el programa con uno de los autores del estudio.

Asombro es el que sentimos también ante los números o las cifras. Hemos conocido el IPC adelantado de agosto y ha bajado, 4 décimas. Julio 10,8%. Agosto 10,4%

El Gobierno ya habla de moderación. ¿Moderación? Que te lo digan a ti cuando vas a la compra y pagas el aceite un 50% más caro y el pollo hasta un 35% más.

Los precios siguen disparados.

Y ojo, que la inflación subyacente, la que excluye los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, sube tres décimas hasta el 6,4% y eso es una barbaridad, una “pasada” como diría Fernando Trías de Bes, economista de cabecera de 'La Tarde' y con el que nos rencontraremos en la nueva temporada, que empieza el uno de septiembre.

Significa que los elevados costes de la energía ya se han trasladado a todos los productos.

Una vuelta al cole más cara, una cesta de la compra más cara, una hipoteca más cara por la subida de los tipos, unas extraescolares más caras, todo más caro... En tus compras y en las mías, la moderación ni está ni se la espera.