Pilar Cisneros: "Resulta insoportable el lío diario a la hora de sumar los contagiados"

Suiza y Hungría han sido los dos últimos países en exigir cuarentena a los ciudadanos que procedan de España.

Francia desaconseja a viajar a Aragón e impone cuarentena o PCR a la vuelta a los franceses que decidan hacerlo.

Y Alemania impone test obligatorios a partir del sábado a los que procedan de Aragón, Navarra y Cataluña.

Todas estas decisiones no hacen más que echar sal en la herida de un sector turístico que se tambalea desde sus cimientos.

Empeora la situación sanitaria en España y con ello el batacazo de este sector clave para nuestra economía que esperaba agosto con esperanza para salvar el verano y que ve como las cosas están cada vez peor y el sector va camino de un desplome inimaginable que conlleva la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Somos el país europeo con peor comportamiento en el número de positivos y brotes de coronavirus

de todos los países de nuestro entorno y el caso de Aragón empieza a ser más que preocupante.

Se ha convertido en la región europea con mayor incidencia acumulada de casos positivos, el mayor de toda Europa, con 567 casos por 100.000.

Para que nos hagamos una idea de la situación la media de casos en España en este momento es de 72 casos por cada 100.000 habitantes.

Con este panorama, vivimos ya con ansiedad cada tarde la publicación de los datos de las últimas 24 horas de la pandemia por parte de Sanidad. Hoy jueves además esos datos llegarán acompañados de la valoración de Fernando Simón director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y que el lunes seguía hablado de normalidad a pesar de incremento de casos.

Lo que resulta ya insoportable a estas alturas después de 5 meses de pandemia es el lío diario a la hora de sumar los contagiados.

Ayer 1.772 casos pero no subieron la información ni Castilla La Mancha, no sabemos el motivo, ni Euskadi por ser festivo en Vitoria

¿Nos están tomando el pelo?

Es que no hay ni un día en que se sumen bien los datos de todas las Comunidades.

Con una pandemia que ha costado miles de vidas, que está poniendo en jaque la salud y la economía y el futuro de los españoles, ¿De verdad a estas alturas debemos aguantar el insoportable baile de cifras sobre los casos de Covid 19?

Es que no me creo que todos los días haya algún fallo o que alguna Comunidad, cuando no es una es otra, que no pase sus datos porque si ni siquiera esto se hace bien ¿Cómo vamos a confiar en que se puedan controlar los brotes que surgen como setas por todo el país?

A los ciudadanos se nos pide responsabilidad, que está muy bien, pero yo exijo seriedad y eficacia a nuestras autoridades sanitarias.

Nos jugamos la salud y nos jugamos la ruina, porque al final las dos cosas van juntas.