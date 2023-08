Pilar Cisneros: "Que nada empañe su éxito, porque polémicas aparte, somos campeonas del mundo"

Audio

Así suena un bar de pueblo al final del partido entre las selecciones de España e Inglaterra. El ambiente de las grandes ocasiones para celebrar el triunfo de la sección española de fútbol femenino.

El partido se vivió con pasión en todos los rincones de España. Ya somos campeonas del mundo.

La estrella ya lucirá en las camisetas que cualquier futbolista que forme parte de esta selección lleve en un futuro y eso es un orgullo para todos y todas las que amamos este deporte.

Los deportistas de élite se convierten automáticamente en referente para los niños del país al que representan. En este caso, Lola Cardona, Jenifer Hermoso, Ivana Andrés, Aitana Bommatí, Salma Paralluelo y todas las demás integrantes de esta selección son ya el faro a seguir para miles de niñas que quieren jugar al fútbol como cualquier otro niño de su barrio o colegio y llegar a lo más alto.

Por talento, esfuerzo, pasión, técnica, trabajo, la selección española se ha alzado con el máximo trofeo del fútbol mundial

Por eso molesta y mucho que el Presidente de la Federación se haya convertido en el principal objeto de conversación desde hace 24 horas.

En la entrega de premios mostró una efusividad fuera de lugar con las futbolistas que culminó con el beso en la boca a Jennifer Hermoso. La futbolista admitió en un primer momento que no le había gustado y por la noche quiso restarle importancia y dejarlo en anécdota. Pero eso no quita para que no nos guste ni un pelo lo ocurrido.

Estar eufórico por la victoria es una cosa y celebrarlo con actitudes del pleistoceno es otra.

No conozco ni una sola mujer con la que haya comentado el tema que le haya parecido bien su actitud.

Y sí, nos parece machista. Actitudes de otras épocas que por suerte la mayor parte de los hombres ya han desterrado. Además, el cargo le exige una elegancia y un saber estar que no demostró en Sidney ni en sus declaraciones en 'El Partidazo', insultando a los que le criticaban.

Y por fin, 24 horas después, Rubiales ha pedido perdón. En un vídeo:

No sé si el tema queda zanjado, pero al menos sirve para devolver todo el protagonismo a quien debe tenerlo. Faltan 6 horas para que las campeonas lleguen a España y puedan celebrar su triunfo a lo grande.

Que nada empañe su éxito, porque, sí, polémicas aparte, somos campeonas del mundo.