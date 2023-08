Pilar Cisneros: "Nuestro corazón estaba al lado de Olga, de su madre y del resto de su familia"

Audio

A esta hora, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y ganador de las pasadas elecciones, comienza su reunión con el Rey Felipe VI en Zarzuela. Tras esta reunión conoceremos la decisión del Rey con respecto a la investidura.

¿Propondrá a Feijóo? ¿Propondrá a Pedro Sánchez? ¿Convocará una nueva ronda de consultas?

A esta hora todo sigue en el aire, aunque Pedro Sánchez ya se ha postulado para esa investidura. Pendientes de esta cuestión hoy hablamos también de que se cumple una semana del incendio de Tenerife.

Es ya el más grave de este verano en España. Alrededor de 14.800 hectáreas quemadas, es el 7,3% de la superficie de la isla, un tercio de su masa forestal. De cada 3 árboles, 1 ya no existe.

El fuego no está controlado, pero mejora en su pronóstico. La parte positiva: no hay víctimas. Y no se han registrado daños en viviendas.

A partir de ahí empezará la valoración de otros daños y la desolación inevitable por el desastre ecológico.

Entre los miles de desalojados se junta el poder volver a sus municipios agradecidos porque la casa sigue en pie y con la depresión que llega justo después al ver como ha quedado todo alrededor.

Todo quemado, todo negro donde hasta hace 7 días era verde.

La herida negra de un gran incendio perdura durante años.

Y con eso hay que vivir y si no que se lo digan a los habitantes de los pueblos del incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora. 60.000 hectáreas arrasadas el verano pasado y cuando recorres la carretera que cruza la zona, aquello sigue pareciendo un paisaje apocalíptico.

La declaración de zona catastrófica ayuda, pero no compensa lo perdido.

La vida en blanco y negro. Una muestra más de la delgada línea entre lo mejor y lo peor. Así es de rara la vida a veces. Y si no que se lo digan a la futbolista Olga Carmona, la jugadora que ha pasado a la historia por marcar el gol que nos dio el Campeonato del Mundo de Fútbol femenino.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dolor y gloria en un instante. La gloria del triunfo para enterarte al abrazar a tu madre que tu padre ha muerto.

En la fantástica y merecida fiesta de celebración con las campeonas, nuestra alegría estaba bailando y nuestro corazón al lado de Olga, de su madre y del resto de su familia. Todos ellos nos han dado una lección de coraje.