Pilar Cisneros: "Hay que confiar en que estamos en uno de los países más preparados para afrontar algo así"

Audio

El coronavirus nos está poniendo a prueba. Camila se pregunta en twitter ¿Como teletrabajan las cajeras de supermercado?

Y a continuación adjunta en una foto el cartel que han puesto en el portal de su edificio:

“Si a vuestros niños/niñas les han suspendido las clases y no tenéis con quien dejarlos mientras vais a trabajar, pueden quedarse con nosotras”

Y María ha escrito: He ido a preguntarle a mi vecina si necesita algo. Es mayor y vive sola.

Me ha contado que ha llamado a la charcutería del barrio para hacer un pedido y ya se lo han llevado. Ha acabado diciéndome que todo lo suyo es mío, que si necesito algo. Estas pequeñas historias de solidaridad espontáneas también son consecuencia del coronavirus y dice mucho y bueno de esta sociedad nuestra que, eso debemos reconocerlo está sufriendo un auténtico terremoto por causa de la expansión del coronavirus. Hay que entender, yo es el ejercicio personal que intento hacer conmigo misma cada día que esta es una situación nueva, inédita a la que nunca nos hemos enfrentado.

Somos hombres y mujeres criados en la época de la paz del bienestar del progreso. Que unos mejor y otros con más dificultades siempre hemos ido a mejor: más sanidad, más acceso a la educación a la tecnología, tantas cosas buenas que proporciona el primer mundo en el que hemos tenido la suerte de nacer y que no siempre hemos valorado que ahora nos sentimos perplejos y lo peor miedosos ante una situación que escapa de nuestro control.

Yo también me he sentido así algunos días desde que empezó todo. Hay que confiar en que estamos en uno de los países más preparados a pesar de todo para afrontar algo así y recordar que esto no será fácil y que será largo pero que somos mejores y mas fuertes de los que podemos creer a veces.

Es importante confiar en las medidas que toman nuestras autoridades sanitarias y acudir a la información real y veraz. A los datos reales de los que pasa y por qué pasa. Necesitamos certezas y para eso trabajamos en la radio.

Tengo el empeño personal en este programa de acompañarte mas que nunca Y en toda la COPE. De la radio que te acompaña, que te informa y que te entretiene sea más que nunca una radio con información veraz y de servicio público.

Rigurosa en la información y amable, tranquila y pausada en el tono. Si hay que contar se cuenta., si hay que transmitir nuevas pautas de comportamiento o nuevos cierres se transmite y si hay que reir se ríe. Es el momento del todos a una. Y la radio es en estos días una de vosotros.