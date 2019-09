Fernando de Haro: "Hong Kong lucha por las libertades, el independentismo lucha contra la Constitución"

Audio

Ya tenemos fecha para la nueva ronda de consultas del Rey y ya tenemos el nuevo CIS de Tezanos para calentar la campaña electoral. Un CIS con datos de hasta hace casi tres meses que da al PSOE más votos que a PP, Cs y Podemos juntos. Día también hoy de resaca después de que la manifestación de la Diada en Cataluña pinchara y acabara protagonizada por los violentos con un intento de asalto al Parlamento de Cataluña y con agresiones a los periodistas de TVE y de Antena 3. Día de resaca en la que el independentismo ha negado lo evidente. La portavoz de JXCAT, para negar el pinchazo que se produjo ayer en Barcelona que redujo la manifestación de un millón a 600.000 personas aseguró que ha sido la manfestación más numerosa que ha habido en Europa, y ha vuelto a insistir en compararla con las manifestaciones de Hong Kong.

La población de Cataluña y de Hong kong es similar, en Cataluña viven cerca de 8 millones de personas y en Hong Kong poco más de 7 millones. Pero ahí se acaban las similitudes. Hong kong ha sacado a a la calle más de un millón de personas, contra el Gobierno, los independentistas han sacado a la calle 600.000 personas con el apoyo de un Gobierno de independentistas. Hong Kong lucha por las libertades, el independentismo lucha contra la Constitución y contra la voluntad de la mayoría. El pinchazo de la Diada de ayer será difícil de digerir para unos dirigentes que han vivido fuera de la realidad durante tanto tiempo. Pero ojo que hay batallas que hay que librar.

La semana que viene habrá una nueva ronda de consultas con el Rey, serán el lunes y el martes. Lo ha anunciado la presidenta del Congreso después de reunirse con Felipe VI. Batet ha aprovechado el anuncio para decir que ella y el Rey comparten la idea de que España necesita un Gobierno y un Gobierno estable.

Ahora se ha puesto de moda esto de contar lo que se ha hablado con el Rey, de hace de portavoz del Rey. La presidenta del Congreso no tiene entre sus funciones ni empujar ni concertar para que haya Gobierno. Tampoco es la de del Rey. Nos importa poco que a la presidenta del Parlamento le parezca bien que haya Gobierno o no Gobierno. El espíruto del artículo 99 establece que el Rey encargará la formación de Gobierno a quien tiene los apoyos parlamentarios. La investidura se encarga a quien tiene los apoyos, no se encarga para que se busquen los apoyos. Nuestra Constitución tiene lagunas y por eso el primer encargo hay que hacerlo para que corra el plazo. Pero el Rey no es un presidente de República ni es el informateur, una figura neutral de la política de los Países Bajos cuya misión es mediar entre los partidos y “explorar las opciones” para facilitar un acuerdo.