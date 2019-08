Pilar Cisneros: " La crisis de seguridad y delincuencia que sufre Barcelona ha traspasado ya las fronteras"

La crisis de seguridad y delincuencia que sufre Barcelona ha traspasado ya las fronteras y protagoniza portadas de informativos y periódicos de Estados Unidos; Alemania o Corea del Sur con titulares tan demoledores como “Barcelona, ciudad de ladrones” Tenía que pasar, no solo es que estadísticamente el número de homicidios y robos haya crecido exponencialmente en los últimos 4 años sino que algunos casos concretos han contribuido a difundir esta imagen en varios países extranjeros como la muerte de una diplomática surcoreana por culpa de los golpes recibidos al robarle el bolso en plena calle o el embajador de Afganistán que fue abordado por cinco individuos que le atacaron para robarle el reloj hace 4 días. La situación se le ha ido de las manos al gobierno de Ada Colau que ha hecho dejación de funciones en los últimos años y ahora está recogiendo los resultados. Hace falta más guardia urbana pero también más mossos para cortar de raíz una situación que puede provocar una reacción en cadena que acabe con la buena imagen y el turismo de Barcelona. Pero claro, la Generalitat que debería también tomar cartas en el asunto, no está para estas cosas porque lleva años sin estar ocupada en otra cosa que no sea la cuestión independentista y no en los problemas reales de la gente gente. Es lo que tiene vivir en un mundo imaginario que tarde o temprano la realidad te estalla en la cara. Y mientras tanto miles de vecinos de Barcelona ya no pueden más con la inseguridad en la que viven y empiezan a movilizarse en algunos de los barrios más castigados. Hoy en La tarde nos acercaremos a los vecinos de uno de estos barrios para saber como se vive allí el día a día.

