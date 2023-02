De Haro, sobre la Seguridad Social: "El Gobierno lleva cuatro años trabajando, ya podría haber hecho algo"

Audio

Esta es la canción que le dedicó hace unos meses Rosalía a Rauw Alejandro. Hace unas horas he leído una entrevista que le han hecho a Rauw en un digital, una entrevista en la que dice: "Supe que estaba enamorado de Rosalía porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe". Y cuando lo he leído, he pensado este chico no dice la verdad, dice que está enamorado de Rosalía para vender más. A lo mejor está enamorado, pero solo para un ratito, a lo mejor está enamorado, pero mejor que se calle, porque luego vienen las consecuencias nefastas del amor romántico.

He dudado de que Rauw diga la verdad. Para dudar de Rauw o estar seguro de lo que dice, tendría que conocerlo, pero de entrada he dudado. El otro día me dijo Rosa Montero que hay que dudar de lo que vemos porque en realidad es una composición que hace nuestro cerebro, ni colores, ni los olores son reales. Dudamos de lo que nos llega por los ojos y por el oído, dudamos también de estar escuchando la radio, de que el mundo realmente exista. Dudamos de todo. Pensamos que nada es lo que parece. Y nos parece que en eso consiste ser moderno, dudamos de que a un chico le dé un vuelco en el estómago al ver a su chica. Eso no es ser moderno, eso es haber perdido el sentido común.

Caos en las oficinas de la Seguridad Social

En las oficinas de la Seguridad Social, como quizás sepas por experiencia, hace semanas que los teléfonos están colapsados, que hay retrasos de más de un mes en las citas. Que hay colas desde las seis de la mañana para conseguir ser atendido, que se tardan tres meses en cobrar la primera mensualidad de la pensión. El ministro Escrivá ha propuesto que los funcionarios de la Seguridad Social trabajen por la tarde y ellos se han quejado porque no quieren trabajar más por el mismo sueldo. ¿Quién tiene la culpa de lo que sucede? El PSOE lo tiene claro.

Gema López Somoza ha indicado que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, los 'populares' redujeron el número de profesionales de la Seguridad Social en un 25% durante su gestión. Es cierto que gobernando Rajoy comenzó el descenso de personal en las oficinas de la Seguridad Social, pero este Gobierno lleva cuatro años ya trabajando. En estos cuatro años podría haber hecho algo.

Los funcionarios dicen que los equipos son obsoletos, son lentos, que no se reparan, que hay un incremento de las consultas, que se resuelven mal y eso hace que haya más escritos, más reclamaciones, nuevas visitas, más llamadas.

La gestión está siendo un desastre y lo estamos viendo con el ingreso del IMV, que es esencial. La cuestión, por ejemplo, el diseño de esta ayuda para quienes menos renta tiene, es un desastre. Esto contrasta con el descenso del gasto público. En 2022, el gastó público alcanzó un nivel récord que no conocíamos. Y esto contrasta también con un incremento considerable del empleo público. Es verdad que sube en las comunidades autónomas y la administración general del estado.