De Haro, sobre las consecuencias de la quiebra del Silicon Valley Bank: "Estamos bordeando el precipicio"

Audio

Tú miras tu carnet de identidad, ves la fecha de nacimiento, echas las cuentas y no puede ser. No te reconoces con la edad que tienes en el DNI. Si te pasa eso, te identificas con la escritora Rosa Montero, que me dijo que el problema es que ella se siente joven por dentro, pero que los años pasan. Ros Montero es una persona inteligente y no va a hacer lo que hace Madonna. 64 años y como si fuera una chavala.

Esto sucede, nos resistimos, porque hay ciertos estereotipos sociales sobre la vejez y estamos poniendo en marcha un mecanismo de resistencia. Otra de las razones más dramáticas es que van pasando los años y tenemos la sensación de ir perdiendo la vida a medida que vivimos.

Lo del Euríbor, que tanto nos importa, es una noria de feria. El lunes teníamos 3,858% del lunes. Este martes la tasa se desplomó hasta el 3,509%, tras un dato que convirtió en el mayor descenso diario del Euríbor en la historia. Pero a ese extraordinario efecto le ha acompañado otro mayor, la mayor subida diaria en lo que va de 2023, alcanzando el 3,662% hoy.

¿Qué está pasando? Ya sabes que el lunes tuvimos fuertes bajadas en la bolsa. Silicon Valley Bank. Ayer hubo recuperación en el mercado subida. Y hoy otra vez bajadas. ¿Por qué? Cae la bolsa, caen los bancos. Esto se debe fundamentalmente a que un banco, el banco suizo Credit Suisse está en el centro de las miradas después de que el precio de sus seguros de impago se disparase. Credit Suisse sufrió además el pasado año la retirada de liquidez por valor de 123.200 millones de francos suizos (126.000 millones de euros). Entre finales de septiembre y de octubre de 2022 se hablaba de quiebra.

¿Ahora qué está pasando? Le afecta la quiebra del Silicon Valley Bank. En su memoria anual ha reconocido que tiene problemas para hacer frente a sus inversiones y lo tercero ha pasado en las últimas horas. El consejero del banco nacional saudí, Ammar Abdul, máximo accionista del Credit Suisse, no va a ampliar su inversión.

Ni un centavo más para Credit Suisse. Eso es lo que el Saudi National Bank, el principal accionista del asediado prestamista, le dice a Bloomberg TV en una entrevista. La gran pregunta es qué va a hacer mañana el Banco Central Europeo. Si suben los tipos de interés y siguen subiendo, se puede seguir combatiendo la inflación. Si se suben los tipos de interés se combatirá mejor la inversión, pero puede haber algunos problemas financieros. Estamos bordeando, en algunos casos, el precipicio.