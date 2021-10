De Haro, sobre la inhabilitación de Rodríguez: "La sentencia del Supremo por patear a un policía era clara"

Audio

Esta tarde en Oviedo va a recoger uno de los premios Princesa de Asturias un hombre que vivió las tragedias de la II Guerra Mundial y de la partición de la India. Quizás no lo conozcas aunque tiene cierta fama, se llama Amartya Sen. Y aunque no lo conozcas, las cosas que ha estudiado tienen mucho que ver con nuestro día a día, con el tuyo y el mío. Sobre todo, porque los estudios de Amartya Sen nos ayudan a entender mejor en qué consiste la libertad. La libertad, desde luego consiste en que el Estado no limite nuestros derechos, como hacen en China o en Venezuela. Pero la libertad es también que haya igualdad de oportunidades, que todos podamos tener una buena enseñanza, una buena sanidad, acceso al agua potable. Sin igualdad de oportunidades se elige peor.

Esto no es serio, fue una de las frases que dijo Marchena, el presidente del Tribunal que juzgo a los independentistas, es lo que le ha vuelto a decir Marchena presidente de la sala de lo penal a la presidenta del Congreso de los Diputados Merichel Batet que no hace más que marear la perdiz para no inhabilitar al diputado de Podemos Alberto Rodriguez. La sentencia del Supremo por patear a un policía era clara, incluía la inhabilitación. Rodríguez el diputado que pateó a la policia pidió una aclaración y Marchena lo dejó claro y le dijo que tenía que ser inhabilitado porque así lo manda la ley.

A pesar de que Marchena ya lo había aclarado Batet y la mayoría de la mesa del PSOE y de Podemos no lo inhabilitó. Marchena pidió que se le inhabilitará. Y todavía ayer Batet se negó a cumplir con la orden del presidente del Supremo y para ganar tiempo, para no enfrentarse a Podemos volvió a pedir ayer otro aclaración a Marchena.

Y Marchena se lo ha vuelto a dejar clarito. Hay que inhabilitar a Alberto Rodríguez.

Está claro cuál es el mensaje, los políticos, es decir Podemos, presionan a Batet para que no cumpla la ley.

Esto es no es serio. Por si algún oyente tiene dudas, los sonidos que acabamos de utilizar no son de declaraciones actuales de Marchena: son declaraciones dichas en otro contexto.

Esto no es serio, no es serio lo de Batet. Ni el modo en el que se ha renovado el Tribunal Constitucional. Estábamos suspirando porque el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en renovar el Tribunal Constitucional. Pero no es serio el modo en el que lo han hecho, porque de los cuatro nuevos magistrados que han pactado, solo uno es especialista en derecho constitucional. Es el catedrático Enrique Arnaldo, pero en realidad es un hombre absolutamente cercano al PP. La otra designada por el PP es Concepción Espejel que es la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también muy cercana al PP y que no tiene entre sus especialidades el derecho constitucional.

Tampoco son especialistas en derecho constitucional los dos nuevos magistrados que el PSOE ha metido en el Constitucional. Una es Inmaculada Montalbán, del Tribunal Superior de Justicia, y Ramon Saenz, un magistrado de la Audiencia Nacional, cercado a Izquierda Unida. La carrera judicial y académica de estos cuatro nuevos magistrados del Constitucional está seguramente por debajo del nivel que exige Tribunal. Pero no importa, lo único que importa es estar cerca del PP o del PSOE.