Este es el sonido que domina en Israel desde el sábado por la mañana: sirenas, llanto y bombas. Raquel llora a sus hijos y no hay consuelo.

Esta misma mañana los compañeros de la BBC eran sorprendidos por una ataque con cohetes de Hamás en el pueblo de Askelón, el pueblo de Askelón es un pueblo israelí que está al norte de la Franja de Gaza.

Askelón y otros puntos de Israel siguen sufriendo el ataque de Hamás. Yo estuve una vez en la frontera de Gaza y la verdad es que son dos mundos absolutamente diferentes. Estos pueblos de israelíes o estos pequeños asentamientos podían ser de cualquier país occidental.

Al entrar en Gaza, entras en otro mundo totalmente diferente. Hace unos momentos una madre que vive cerca de la frontera de Gaza en uno de estos asentamientos, escribía: "Estamos vivos, nuestros niños son héroes. Han permanecido sin electricidad durante 10 horas. Los soldados que nos salvaron de los terroristas son héroes. El héroe más grande ha sido mi padre que ha venido de Tel Aviv y que nos ha defendido de los malos. Rezamos por los vecinos, desaparecidos y heridos".

800 muertos ya en Israel, una cifra que no se conocía desde hace mucho tiempo. Cuando han pasado más de dos días desde que comenzara la ofensiva de Hamás, sigue el ejército israelí tratando de recuperar esos asentamientos y esos pueblos. Algunos de ellos, en torno a la zona a la Franja de Gaza, que han sido tomados por los terroristas de Hamás.

Uno de los portavoces del ejército israelí dice que todavía se continúa luchando. 800 muertos, algunos israelíes han sido asesinados casa por casa. Algunos han sido asesinados uno a uno en los coches que huían de ese festival musical que se estaba celebrando. Dicen las autoridades de Hamás que han muerto 493 gacetíes.

Y ahora Hamás sigue bombardeando. Israel ha establecido un bloqueo todavía más férreo. No va a haber luz, no va a haber comida y se prepara Israel para una dura contraofensiva.

El sábado por la mañana, cuando vi las primeras noticias de que milicianos terroristas de Hamás, muchos habían conseguido abrir 80 huecos y salir de Gaza, la primera pregunta es: ¿cómo es posible?

Porque para entrar en la frontera de Gaza hay un control, que es una especie de aeropuerto sin aviones donde primero te registran, luego tienes un control digital, luego con muchas medidas de seguridad, sales a la tierra de nadie y bien por una jaula o bien con un autobús llegas hasta el otro lado. Y salir de Gaza es todavía más difícil. ¿Cómo es posible que tantos milicianos terroristas hayan conseguido salir? Seguramente a través de los túneles.

Gaza es una cárcel al aire libre desde 2007, donde a diario hay tres o cuatro horas de luz, los alimentos llegan con dificultad y viven más de dos millones de personas. Hace unas semanas, 'The Economist' anunciaba un nuevo tiempo para Oriente Próximo pro el acercamiento de Israel y Emiratos Árabes Unidos. De ese tiempo nada. Otra vez la guerra, el terrorismo más despiadado que nunca. ¿A quién beneficia esto? Probablemente a Irán. Esperemos a ver por dónde sale China, por dónde sale Rusia. Confiemos en que los muchos daños que ya se han producido, no vayan a más. Desde luego la reacción de Israel será muy contundente, pero que después de eso el daño no vaya a más.