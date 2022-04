De Haro, sobre el fin de la mascarilla en interiores: "Queremos normalidad pero superar el miedo nos cuesta"

Audio

Después de 700 días ha llegado el momento. Desde las siete y media de la mañana las mascarillas no son obligatorias en interiores. Hoy 'La Tarde' está en un centro comercial y en una UCI para contarte este primer día sin mascarillas. ¿Cómo van estas primeras horas sin mascarillas en interiores? Parece que hay cierta resistencia a dejar de usarlas. La medida ha entrado en vigor en el mismo momento en que se ha publicado esta mañana en el BOE, lo que significa que, como en los dos últimos años, el Gobierno ha improvisado y ha obligado a improvisar no le ha dejado tiempo a las empresas para evaluar qué hacen.

El decreto publicado esta mañana en el BOE tiene un solo artículo: las mascarillas son solo obligatorias en centros sociosanitarios y en medios de transporte. Las empresas tienen que decidir si, por razones de seguridad, siguen exigiendo a sus empleados llevarlas. Pero la regla general es que no.

¿Y eso qué significa? Las pequeñas y medianas empresas se quejan de que muchas no tienen medios para tomar una decisión correcta, Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme)

No vamos a quejarnos ahora que se nos deja libertad y responsabilidad, para tomar la decisión. Pero el problema es complejo: En realidad aunque el Gobierno no lo haya explicado, las empresas no pueden decidir con total libertad, para imponer las mascarillas en interiores hay que justificar que hay peligro de contagio, que no se puede ventilar o que no se puede guardar la distancia de seguridad.

Si la empresa decide que ha llegado el momento de quitarse las mascarillas, los trabajadores no estamos obligados a quitarnos los tapabocas. ¿Que están haciendo las empresas? Pues hay de todo. Los empleados de Zara y Cortefiel tienen que llevar mascarilla, los de Mercadona eligen ellos. De momento lo que dicen las encuestas es que el 70 por ciento de los españoles vamos a seguir usándolas en comercios. La mitad de los españoles no nos sentimos seguros sin mascarilla. Queremos normalidad pero superar el miedo nos cuesta trabajo. Es lógico, muchas de nuestras neuronas recuerdan que el covid es malo. El miedo no solo se supera con razones, hace falta confianza. ¿Quién la genera?

Y no queremos ni podemos olvidarnos de Ucrania. Parece, parece que hay un acuerdo para evacuar a los civiles que quedan en la ciudad de Mariúpol. Un comandante ucraniano, desde esa ciudad martizarada por las tropas de Putin ha lanzado un mensaje desesperado.

Nos quedan horas dicen desde Mariúpol. Putin ya controla la ciudad, es un buen momento para un mínimo de piedad.