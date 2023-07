De Haro, sobre la EPA: "Son buenos datos, pero no significan que vaya a ser un camino de rosas para Sánchez"

Audio

Detrás de un malote o de una malota hay habitualmente un corazón que sangra. Detrás de una blasfemia puede haber una oración. Detrás de una mujer que tiene cuatro maridos, suele haber cuatro promesas no cumplidas, hay una mujer que no se resigna a la infelicidad. Ha muerto Sinéad O’Connor, que ha encontrado por fin la paz que tanto le faltó en la vida. Nada se te puede comparar, dice esta canción. Todas las flores que plantaste murieron cuando te fuiste, reza la canción dedicada a su madre.

Sinéad O’Connor es esa malota detrás de la que hay un corazón que sangra, es esa mujer con cuatro maridos que no se resigna a la infelicidad. Sinéad sufrió problemas mentales y uno de sus cuatro hijos se suicidió hace año y medio. Adiós, niña malota, descansa, descansa en paz.

La economía española va como una moto, dice el Gobierno. Es lo que ha dicho la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La verdad es que la EPA del segundo trimestre que hemos conocido da unos datos muy buenos. España supera por primera vez los 21 millones de trabajadores y el paro cae al 11,6%. Eso no significa que hayamos dejado de ser los campeones del paro en Europa, pero en cualquier caso el dato es bueno. Sánchez ha presumido de datos de paro, pero eso no quiere decir que si consigue la investidura para la nueva legislatura vaya a tener por delante en lo económico un camino de rosas. En los últimos años, gracias a los fondos Next Generation y gracias al relajamiento de las reglas fiscales, han permitido alegrías económicas. Pero la cosa se complicará. Hoy, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés y esto significa que la deuda va ser más cara.

¿Cuál va a ser el precio de la investidura? Depende. Hoy Jessica Albiach, portavoz de los comunes, los que suelen hacer de puente entre socialistas e independentistas, ha dicho que la amnistía y el referéndum de autodeterminación "están encima de la mesa negociadora".

¿Cuánto va a costar el apoyo de Junts? Dependerá de cuál sea el resultado final de las elecciones. No sabemos todavía el resultado definitivo de las elecciones porque falta el voto CERA, que es el voto de los residentes fuera de España, que se contará mañana viernes y como los datos están tan ajustados, podría haber algún cambio. Hay cuatro provincias donde puede haber baile: Madrid, Gerona, Tarragona y Málaga.

En este momento el bloque que votaría a favor de la investidura de Sánchez es de 172 diputados. El bloque que votaría en contra de la investidura de Sánchez es de 171 diputados. El bloque que votaría a favor de que Maritxell Batet sea presidenta del Congreso es de 172 frente a 171 noes. Si del reparto del voto extranjero hay una modificación de este resultado, no bastará para la investidura ni para elegir presidente del Congreso no bastará con la abstención de Junts. Junts tendrá que votar a favor, y eso puede provocar que Junts pida más de lo que pide hasta ahora.