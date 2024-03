Audio

La solución sería que contase la historia completa y publicase la fotografía original. Esto lo dice Piers Morgan, periodista británico muy famoso dedicado al corazoneo, que reclama que la princesa de Gales enseñe la foto original. Kate Middleton ha multiplicado los rumores sobre su estado de salud después de reconocer que retocó la fotografía con sus hijos con la que quería felicitar el Día de la Madre en el Reino Unido.

Hay más de 20 retoques según los expertos.

Retocar las fotos o retocarse la cara o el cuerpo. Ha aparecido un nuevo trastorno que se llama la dismorfia del selfie. El paciente con este trastorno quiere tener el cuerpo y la cara de alguien creado “artificialmente” por Photoshop, TikTok o Instagram. Quiere parecerse a ese personaje, pero con los “retoques” necesarios para sentirse mejor. Ojalá yo fuese la del filtro, es la expresión de esta enfermedad.

Sin llegar a ese punto En Brasil, Colombia o Venezuela uno de los regalos más valorados a los 18 es un arreglo de pechos o un retoque de labios.

Y bien mirado, el retoque tiene su lógica, es algo bastante normal. El retoque estético, el retoque moral, hay quien no retoca fotos, pero se acuesta después de haber torturado con un examen de conciencia despiadado y con el propósito de retocarse moralmente a la mañana siguiente, sin acordarse que lleva años intentándolo sin éxito alguno.

Bien mirado, el retoque es algo normal y lo difícil, lo realmente extraño, es aceptarse uno tal y como es. Los psicólogos dicen que hay que aceptarse a uno mismo, se dice pronto. Para aceptarse a uno mismo sin retoques, tal y como está al natural, no sirve la autoayuda, sirve la ayuda de otros, para no retocarte te tienen que estar queriendo bien.

El Senado ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el caso Koldo, apoyo del PSOE, que reclama incluir otras administraciones. Tendremos otro circo mediático, que no depurará ninguna responsabilidad política y que no tendrá conclusiones.

Se aprueba la comisión en el Senado y aparecen nuevos audios de la trama. Un nuevo auto del caso Koldo incorporado a la causa judicial detalla una conversación entre cuatro miembros de la trama que revela como movían el dinero en efectivo y en qué se lo gastaban. Dice ese chat, "No, no ha sido alcohol, han sido putas". A esta trama de presuntos corruptos no les daba por gastarse el dinero de las comisiones en la ópera o en el mercado del arte o en coger un avión para visitar la National Gallery, lo suyo era entre otras cosas consumir servicios de prostitución, explotación heteropatriarcal de mujeres, los presuntos corruptos se gastaban dinero en víctimas de la trata, porque la prostitución, prácticamente en todos los casos son víctimas de trata.

Patxi López (PSOE) dice que la ley para abolir la prostitución "está al caer" y confía en que, "al final, saldrá" adelante. Pues puede empezar con algunos miembros del partido, puede empezar por las prácticas de algunos afiliados al PSOE.