Audio

Previsión meteorológica es que el "notable y generalizado" descenso de las temperaturas -hasta 8 a 10 grados- ser abundantes, sobre todo en la zona centro y en la mitad oriental, hay previsión de lluvia para los próximos días. Después de un año preparando los pasos, después de meses esperando las vacaciones, vamos a tener agua en plena sequía.

Podemos subirnos a coches que casi circulan solos, amanecer en México y acostarnos en Bilbao, tenemos máquinas que escriben casi como las personas, robots que saben hacer casi todo, somos capaces de ver y oír galaxias remotísimas, somos capaces de editar el ADN, realizar grandes operaciones y seguimos dependiendo del cielo.

Los hermanos llevan meses preparando las procesiones, pero el que hayan ensayado mucho con los pasos no significa que vaya a dejar de llover. Parece una tontería, pero en realidad no estamos acostumbrados a que las cosas funcionen así, a depender del azar, del imprevisto, nos parece una señal de debilidad.

Y si llueve nos parece, como los antiguos, que la diosa fortuna, que es una diosa caprichosa, ha querido castigarnos. ¿Por qué nos sentimos tan incómodos, por qué no nos resignamos, por qué no nos resignamos a no sacar los pasos, a no poder darnos el primer baño en la playa? Ahora hay muchos que dicen que la solución a este problema es resignarse, dejar de desear, vivir en una burbuja zen, conformarnos con poco, conformarnos con lo que tenemos.

Si llueve, paciencia, el año que viene hará mejor tiempo. Recetas estoicas. No llores hermano, ya sacaremos el paso, ya te bañarás en la playa este verano. Siempre hay alguien dispuesto a recetar resignación. Pero la resignación es aceptar que la diosa fortuna nos ha derrotado, que estamos a merced de un azar ciego, la resignación es una forma de inhumanidad. Si esta Semana Santa llueve, tiene que haber otra manera de disfrutar igual o mejor que si no lloviera.

Las encuestas catalanas siguen dándonos un empate entre los independentistas. Para la primera posición, victoria del PSC. En esta lucha de Junts y ERC, Marta Rovira ya ha dicho que está negociando con el gobierno el referéndum.

Esther Peña, portavoz del PSOE, dice que no: "Seré rotunda: el PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, referéndums y divisiones".

La novedad más destacada es que Silvia Orriols, presidenta del partido político de extrema derecha Aliança Catalana, ha anunciado que se presenta a las elecciones regionales. Orriols ya desbancó a Junts de la alcaldía de Ripoll. Tiene un discurso xenófobo, anti español, anti islam. Compite con Junts. El discurso identitario que le echa la culpa al resto de españoles, a los inmigrantes...Extrema derecha.