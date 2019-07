De Haro: "Sánchez es como los malos estudiantes, todo al final. No ha hecho nada y las cosas no pintan bien"

Audio

El autoproclamado líder de los socialistas europeos, Pedro Sánchez, ha fracasado como negociador para conseguir que Timmermans, el candidato socialista a la presidencia de la Comisión, lo sea. Sánchez no ha sacado adelante a Timmermans. Ya veremos si se saca adelante a sí mismo el próximo 23 de julio. 23 de julio, esta mañana hemos conocido la fecha del debate de investidura que empezará el 22. En conferencia con Bruselas, Batet, la presidenta del Congreso, y Sánchez han fijado esa fecha. Para darle unos días más.

Sánchez es como los malos estudiantes, todo al final. Cuando se celebre la sesión habrán pasado casi tres meses de las elecciones generales. No ha hecho nada hasta ahora y las cosas no pintan bien. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reprochado la actitud del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha denunciado que el PSOE está buscando una investidura fallida el 22 de julio para “presionar a Ciudadanos.” Y Rivera ha anunciado que no se va a reunir con Sánchez, que ya está bien de marear la perdiz.

Lo de Sánchez con la investidura es muy curioso. La lógica institucional es que quien quiere ser presidente del Gobierno en un sistema parlamentario como el nuestro, que requiere de una mayoría de apoyos en el Congreso, tome la iniciativa para conseguir el suficiente respaldo. El líder de la fuerza más votada no tiene derecho a la investidura, pero Sánchez considera un derecho subjetivo del más votado la llegada a Moncloa, derecho que le consiente culpar a los demás.

A ese vicio, lo veremos con el tiempo, se une un posible cálculo táctico que ve beneficio partidista en la repetición de elecciones. Y, además, Sánchez no parece molesto con la idea de una repetición electoral el 2 de noviembre. No tener una voluntad firme de evitar unos nuevos comicios, a pesar del desgate que suponen, porque pueden ser rentables para los intereses particulares. De momento, Sánchez depende de Podemos, del PNV, de la abstención de ERC y de que los tres diputados de JxCAT en prisión no decidan ser sustituidos. Hoy ha quedado claro la condición del jefe de estos tres diputados, Carles Puigdemont. Primera sesión del Parlamento, no ha acudido porque no ha encontrado amparo de la justicia europea, y como la sesión era en Estrasburgo no se ha atrevido a cruzar la frontera.