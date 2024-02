De Haro: "Sabemos que Putin es alguien que invade países y no tiene respeto alguno por la vida"

Audio

Navalni, el gran opositor que le sacaba las vergüenzas a Putin, podría haber tenido una vida más larga. En 2011 se convirtió en el líder de las protestas contra el gobierno de Putin. Su gente, ya lo quiso envenenar en 2020 y los alemanes se lo llevaron para curarlo, y lo consiguieron.

Pero quiso volver a Rusia. Desde 2021 preso. líder opositor ruso Alekséi Navalni confirmaron que reapareció tras varias semanas de misterio y sin paradero conocido. Apareció hace unos días en una prisión de máxima seguridad en el círculo ártico de Rusia. Dice el círculo de Putin que salió a dar un paseo, se desmayó y no hubo forma de reanimarlo y que esa es la causa de su muerte.

Es decir, traduciéndolo, Putin ha asesinado a Navalni. Este es Putin, desde hace dos años sabemos que es alguien que invade países y no tiene respeto alguno por la vida. Dice Puigdemont en un tuit que lo que ha hecho Putin con Navalni muestra la debilidad de Putin, no debía tenerla muy clara cuando quiso negociar con él.

Este domingo programa especial de elecciones. ¿Se volverán o no se volverán a equivocar las encuestas que le dan al PP mayoría absoluta? La mayoría absoluta del PP no es la única noticia. ¿Qué pasa con Sumar, la nueva formación de la izquierda que no acaba de nacer? Está en el umbral de votos necesarios para acceder al Parlamento pasaría, en 1993, del 3 % por circunscripción al 5 %.

En Pontevedraes donde Sumar está más cerca de superar esa barrera electoral. Los de Yolanda Díaz, con Marta Lois al frente, están a solo 2.000 votos o un 0,42% de los votos de hacerlo. Es que es una coalición de partidos y no ha tenido el apoyo de los partidos que en otras comunidades autónomas forman Sumar. Veremos hasta dónde llegan, pero los partidos no apoyan a Marta Lois.

El PSOE se hunde, y Óscar Puente, para acabar de arreglar las cosas, ha pedido que se aprueba la ley de amnistía. ¿Para qué queremos jueces? Sacamos la ley ahora y ya vendrán los indultos y así no los hacemos trabajar. Con estas posiciones, es lógico que se espere un desgaste del PSOE en las elecciones gallegas.