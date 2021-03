De Haro: "Puede ser un estrepitoso fracaso si a la derrota en Murcia y CyL se suma una mayoría para Ayuso"

Audio

Si no hay sorpresa la moción que se vota esta tarde en las Cortes de Castilla y León no va a salir adelante. Para que salga adelante la moción, el PSOE necesitaría al menos 41 apoyos. Por el momento, solo tiene asegurados 37 —35 del PSOE y 2 de Podemos—, por lo que tendría que conseguir al menos otros cuatro. Estábamos pendientes del voto de la procuradora de Vox, que va a ser no, el procurador del partido Por Ávila va a abstenerse, como el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, al igual que la diputada de Ciudadanos, que se ha pasado al grupo mixto, María Montero.

El ministro Ábalos ha hecho un llamamiento a los diputados de Ciudadanos, pero va a ser que no. El fracaso del PSOE en Castilla y León se suma al de Murcia de la semana pasada. La mariposa murciana puede ser un estrepitoso fracaso si a la derrota en Murcia y en Castilla y León se suma una mayoría más amplia para Díaz Ayuso.

El sentido de la votación en Castilla y León está claro, lo que todavía no está claro es el sentido de la investidura en Cataluña que empieza este viernes. La presidenta imputada del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha confirmado que este viernes habrá pleno de investidura

El candidato no será Salvador Illa, el que ha ganado las elecciones, que quería presentarse a ese pleno de investidura, pero Pere Aragonès tiene ya más votos que Illa porque el candidato de ERC tiene ya un acuerdo con la CUP. Ahora lo que hay ver es si JxCat suma 32 votos a los de la CUP y ERC. Elsa Artadi, vicepresidenta de JxCAT no quiere un gobierno de peleas.

Hemos visto cosas que no nos han gustado en la anterior legislatura, no queremos un gobierno de peleas, que sea un Dragon Khan o un Vietnam. Queremos aprender de los errores.

Ya veremos si de aquí al viernes hay acuerdo con JxCat. Que es probable que lo haya. Pero lo que sabemos sobre Cataluña ya es mucho: primero, que ERC, que no ha ganado pero decide, no ha querido oír ni hablar de una rendición del tripartito. Segundo que ERC que quedó por delante de JxCat ha llegado a un preacuerdo de investidura con la CUP, que no conocemos pero que sabemos que incluye la posibilidad de un nuevo referéndum y de un nuevo enfrentamiento. Conclusiones: si los independentistas suman, no quieren saber nada de los no independentistas, ERC que pasaba por ser la formación más posibilista.