De Haro: “El problema de Sánchez es que hace tiempo que debería haber roto con Iglesias”

El copresentador de ‘La Tarde’ COPE, Fernando de Haro, analiza las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes y el comportamiento de Pablo Iglesias.

Todas aquellas pymes y autónomos que facturen menos de 600.000 euros al año se les amplía un mes el plazo, hasta el 20 de mayo, para que abonen los impuestos a los que tenían que hacer frente ahora. Para el resto de las empresas el plazo de presentación se mantiene sin cambios, es decir hasta el 20 de abril.

Como explica nuestro jefe de economía Joaquín Vizmanos, esta decisión llega tarde porque el plazo para abonar estos impuestos se abrió el 1 de abril y terminaba el 20. Sin embargo, el periodo para domiciliarlos, que es lo habitual, acaba este miércoles día 15. Es justo el día en el que el BOE publicaría el aplazamiento fiscal tras ser aprobado este martes por el Consejo de Ministros. No se entiende que una decisión como esta hayan tardado tanto en tomarla.

De Haro analiza el papel de Iglesias en el Gobierno

De momento el Consejo de Ministros no ha aprobado la Renta Mínima Vital incluso defendido por la CEOE. La cuestión de la Renta Mínima Vital tiene sus complejidades. En estos momentos hay casi 700.000 personas que ya reciben una prestación similar por parte de las comunidades autónomas.

Pablo Iglesias ha estado haciendo publicidad de un ingreso vital mínimo como un puente hasta que se diseñe la renta vital mínima, ha sido una presión creciente que Escrivá, cortó ayer en seco.

El vicepresidente segundo dio por hecho que el gobierno tenía ya listo para su aprobación el llamado Ingreso Mínimo Vital Puente (desde su ministerio se filtraron incluso las cifras de esta iniciativa: 500 euros al mes para 1,2 millones de personas durante tres meses). Incluso sus asesores llegaron a decir que la medida contaba con el respaldo de la patronal. "Voluntad de proteger las rentas mientras dure la pandemia de los afectados de forma importante por el virus Covid-19", ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Escrivá ha anunciado que llegará "al menos a un millón de hogares" y que esta dependerá de las características del hogar, pero ha descartado concretar una fecha inmediata de aprobación: "Cuando estemos en condiciones de hacerlo, lo anunciaremos"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que los problemas que se están registrando para gestionar las nuevas prestaciones derivadas del coronavirus, como las prestaciones por desempleo de los ERTE, “se van a ir desatascando” y “los pagos llegarán”.

Los ERTE para 3,5 millones de trabajadores desbordan las oficinas públicas de empleo.

El Consejo de Ministros de este martes demuestra es que en el Gobierno hay una división parlamentaria: que Iglesias se dedica a hacer su campaña política, a aprovechar la crisis del coronavirus para ampliar su espacio político. Le han parado los pies Sánchez y Escrivá.Pero es que tener un gobierno con torpeza en la gestión y encima divido es lo que no necesitamos en este momento.

A todo esto, se añade, en esa actitud de propaganda, un tuit que Iglesias ha publicado este martes 14 de abril, se conmemora la proclamación de la II República, y hoy, Iglesias, como no tenemos otra cosa en qué ocuparnos. Como un vicepresidente del Gobierno, no tiene otra cosa que hacer ha dicho que los "mejores valores" para avanzar hacia el "futuro", en este momento de crisis por el coronavirus, son los republicanos, y ha rendido homenaje "a todos los compatriotas que imaginaron un país, una República", donde "todos fueran iguales ante la ley" y "donde mandara el pueblo y no el poder económico". Iglesias ha defendido una República donde todo el mundo sea igual ante la ley, pero... ¿la Monarquía Parlamentaria no supone que todos seamos iguales ante la ley?

Pero ¿qué hace un vicepresidente del Gobierno yendo contra la Constitución, criticando al Rey? En otro país, esta persona no puede estar en el Gobierno. El problema de Sánchez es que hace tiempo que debería haber roto la relación con Iglesias y buscado el pacto con el PP y con los constitucionalistas, pero tener dentro del Gobierno a alguien que dice que la República es igualdad ante la ley como si la monarquía parlamentaria no lo fuera y que quiten al Jefe del Estado es incongruente.