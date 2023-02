De Haro: "No sé tú, pero yo no paro de mirar las imágenes del bebé recién nacido rescatado bajo los escombros"

Audio

No sé tú, pero yo no paro de mirar, de visionar, como dicen ahora, las imágenes del bebé recién nacido rescatado debajo de los escombros. Del bebe rescatado, del bebe en la incubadora. Ayer le contaba a un amigo, a un refugiado venezolano, cómo me sorprende el mal y la devastación del terremoto, cómo el mal me resulta incomprensible. Y este amigo venezolano, que las ha visto de todos los colores, me respondía que el bien es más extraño, más incomprensible que el mal.

El Senado aprueba de forma definitiva la ley trans. La aprueba cuando el contador de revisiones de pena a la baja por los errores de la ley del si es si sigue aumentando. La ley establece que la voluntad como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Los menores de entre 16 y 14 años tendrán que estar asistidos por sus padres o tutores. El CGPJ dijo que la autodeterminación de género, pero no para menores de edad, no es constitucional. Se aprueba con el informe negativo del CGPJ. Las feministas clásicas se han hartado de avisar que cambiar de sexo en el registro civil y en el DNI con la mera voluntad del interesado, sin necesidad de un informe médico, "borra" a las mujeres. Reem Alsalem que es la relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres, escribió hace unas semanas una carta contra una ley trans que se aprobó en escocia, la ley se parece mucho a la nuestra.

Reem Alsalem dice que la legislación internacional no reconoce el derecho a la autodeterminación de sexo como estaba en la nueva norma.

La relatora de la ONU cuenta que ha recibido muchas cartas de padres y madres porque se permita cambiar de sexo a los 16 años.

Me parece una contradicción que se actúe contra el matrimonio de menores y que no se pueda beber ni conducir hasta los 18 y que se pueda cambiar de sexo a los 16. Y ojo, dice la relatora, con los aprovechados. Los condenados por violencia sexual que se cambian a mujeres no pueden ser trasladados a cárceles de hombres.

Es curioso, porque al hablar del deporte, Naciones Unidas señala la diferencia entre mujeres biológicas y mujeres no biológicas.

Si alguien no es hombre o mujer biológica, ¿qué es?

Pues ya tenemos una ley en España en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, en contra de las feministas clásicas que advierten que o podemos dañar a nuestros hijos para que cuatro personas conserven sus puestecitos.