De Haro: "No parece que el fin de la legislatura esté cerca, a no ser que haya una moción de censura"

Este fin de semana he leído en el ABC una columna de José F. Peláez muy lúcida. Dice Peláez que el sábado no es más que un agosto cada siete días, que viene a recordarnos que la vida sin obligaciones sería un infierno de chanclas, paellas multitudinarias y hombres bebiendo cerveza a morro. Mucho se habla de los 'domingueros', pero peor son los 'sabaderos'.

El domingo tiene, al menos, el puyazo de la realidad, la amenaza que nos acecha. Y llega el lunes: blanco, frío, Y con él el silencio, la cola del pan y la tercera pérdida, que es la más importante porque es la pérdida de la expectativa. Eso dice Peláez, pero el final del artículo no es verdad, el lunes es blanco y frío, pero ni siquiera un lunes se pierde la expectativa, ni siquiera el lunes mata la posibilidad remota de un cambio, de una novedad, de un golpe del destino que nos traiga lo que esperamos.

¿Te acuerdas? Hace solo dos lunes estábamos hablando del batacazo del PSOE, de Sánchez, en las elecciones gallegas. Parece que ha pasado una eternidad. Hubo unas elecciones en Galicia y el PSOE se pegó un batacazo. Hace un siglo.

Luego vino lo de la "koldosfera". Hace solo diez días de la primera noticia de la trama de las comisiones en la compra de mascarillas. Y este jueves expira el plazo para llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía. ¿Va a sobrevivir Sánchez a la tormenta? ¿La legislatura va a ser corta? Pues depende de a quién se le pregunte. Los votantes del bloque de izquierdas estarán más inclinados a pensar que esta es una tormenta más y que de esta sale Sánchez. Es lo que ha dicho hace unas horas.

Amnistía larga. Los votantes del bloque de derechas estarán más inclinados a pensar que Puigdemont y la "koldoesfera" acabará con Sánchez.

¿Cuáles son los datos? La "koldosfera" sigue produciendo nuevas revelaciones. Hoy hemos sabido que, según Hacienda, el rescate público de AirEuropa fue el origen del caso Koldo. Y que Begoña Gómez visitó dos veces AirEuropa en secreto en plena negociación del rescate. Pero eso no significa al menos todavía que el "caso Koldo" sea el "caso Sánchez".

Hoy sabemos que el Gobierno de Armengol pagó las mascarillas defectuosas de la trama después de que un miembro del Gobierno advirtió que fueran defectuosas. El PP ha visto en esta información la confirmación de que Armengol debe dimitir.

El PSOE recuerda que Armengol no aparece en el sumario. Tampoco aparecía Ábalos, pero Ábalos es el chivo expiatorio y de momento no va a haber más chivos expiatorios. Al PP le gustaría que el "caso Koldo" fuera el "caso Sánchez" pero todavía no lo es. Ya veremos si lo es en algún momento. ¿Y la amnistía? Pues la amnistía va bien, dicen los del PSOE.

También Puigdemont ha dado señas de que la negociación de la amnistía va bien. No se comprendería que Puigdemont no aceptara la amnistía. No se comprendería que no hubiera acuerdo. No parece que el fin de la legislatura esté cerca. A menos que dentro de unos meses haya una moción de censura y que Junts o el PNV cambie de bando.