De Haro: "No hay subida de pensiones ni del salario de los funcionarios pero tampoco un balance de Sánchez"

No hay subida de pensiones, ni subida del salario de los funcionarios, ni tampoco ha habido, en contra de la tradición de los últimos quince años, comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance. Normalmente los presidentes del Gobierno suelen sufrir el síndrome de la Moncloa al final del segundo mandato. Sánchez ya está afectado por el síndrome de falta de tranparencia antes de conseguir una investidura, está en Monlcoa por una moción de censura. Cuando consiga la investidura responderá un par de preguntas por escrito sí acaso.

A juzgar por lo que ha asegurado Celaá, la portavoz del Gobierno, todavía no se descarta una investidura antes del día de Reyes, pero ya no lo tienen nada claro.

Como quien no quiere la cosa Celaá ha soltado que si las alegaciones de la Abogacía del Estado llegan el lunes todavía hay tiempo. Hay que recordar que las alegaciones de la Abogacia del Estado no llegan porque Sánchez está utilizando a la Abogacia del Estado, a las instituciones del Estado, como si fueran un instrumento a su servicio como candidato a una investidura. No llegan las alegaciones porque Sánchez quiere que esas alegaciones recojan las exigencias de ERC, la puesta en libertad de Junqueras y la nulidad del procés. Exigencias que suponen una humillación para la abogacía del Estado. La abogacia del Estado puede pedir que Junqueras recoja su acta de diputado. Pero no es fácil encontrar un argumento jurídico para pedir la excarcelación. La propia sentencia del TJUE contempla la posibilidad de que Junqueras siguiera en prisión condicional mientras se tramitaba su impunidad.

Hoy hemos entendido el por qué de las prisas de Sánchez para conseguir la investiduar cuanto antes. La política catalana es en este momento un río de pirañas en el que unos independentistas están dispuestos a devorar a otros. La Junta Electoral de Barcelona decidió hace unos días que la inhabilitación de Torra, que no es firme, no supone que pierda su condición de diputado. Pero la Junta Electoral Central podría revisar esa decisión dentro de una semana y Torra dejaría de ser Presidente de la Generalitat. Y hay una guerra entre quien debería sustuir a Torra. JuntsxCat no quiere de ningun modo que sea Pere Aragonès, el actual vicepresidente, quien ocupe su puesto, La guerra es tan intensa que Marta Vilalta, la portavoz de ERC ha pedido llegar a un acuerdo.

El independentismo vive una guerra civil larvada que puede estallar en cualquier momento. Por eso Sánchez quiere que los Reyes no le traigan carbón sino una investidura que para Santa Agueda, el 9 de enero, puede ser tarde.