De Haro: "La manifestación del sábado ha certificado la crítica de una amplia parte de la sociedad a Sánchez"

Babylon la que debía ser una de las películas del año, se estrella en taquilla. La peli de Damien Chazelle nos lleva al Hollywood de los años 20 cuando el cine todavía era mudo y todo lo que le rodeaba era un desparrame. Se ha estrenado este viernes en España. Son tres horas de vértigo en las que en realidad pasa poco o casi nada. El guion, desastroso. Los protagonistas son un par de actores y un productor. Cuenta la película que el cine es el mundo de las ilusiones y todo lo que le rodea desfase puro. Los actores del cine mudo, cuando llega el cine sonoro, se convierten en juguetes rotos, solo les queda la nostalgia y la tragedia. La película a mi modesto parecer solo merece la pena por algún diálogo.

Si tú pudieras ir a cualquier lugar del mundo, cuál elegirías. Siempre he querido ser parte de algo grande. Me encanta esa respuesta. Algo que signifique algo. Algo que sea más grande que la vida. Bonito diálogo. Es fácil sentirse reconocido en él. Hubiera sido mejor menos fuego de artificio, más guion y menos metraje para contar del deseo de pertenecer a algo que sea más grande que la vida.

La manifestación de este sábado en defensa de una política constitucional en España, ha certificado la crítica de una amplia parte de la sociedad a las políticas de Pedro Sánchez. La manifestación del sábado fue un éxito. Pero conviene no llevarse a engaño. Los convocantes saben por experiencia que mucha gente en la calle no necesariamente implica un cambio político. Hay que hacer propuestas alternativas convincentes. Feijóo se ha puesto a ello y ha presentado en Cádiz, 60 medidas para "recuperar el prestigio de las instituciones”. Una especie de "contrato con el ciudadano", que incluye la propuesta de que gobierne la lista más votada.

Ya está Feijóo matizando. No dice la lista más votada, sino en los ayuntamientos. Es un mensaje para decir que él no quiere gobernar con Vox. Ya le ha respondido el PSOE. Patxi López le ha dicho que no tiene ningún fundamento. También lo ha criticado Ayuso, no lo ha apoyado porque ha gobernado no siendo la suya la lista más votada. Si es para las elecciones generales, requiere un cambio de la Constitución, del artículo 99, que establece un sistema parlamentario. Se elige a los diputados y grupos que luego están grupos parlamentarios y los diputados eligen al presidente del Gobierno. Está bien que sea así, porque un presidente que no tenga apoyo parlamentario, para poco sirve.