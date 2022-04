De Haro: "Los españoles hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo"

Audio

"Buenas tardes, a la gente, gente:

Quince años, nada menos que quince años duraron las cartillas de racionamiento en la España de la posguerra. Solo se podía comprar una pequeña cantidad de pan, mucha menos carne. Luego estaba, claro, el mercado negro. El NODO, el noticiario oficial de Franco anunciaba en 1952 que había vuelto la abundancia.

Ni la subida de precios, ni los problemas de abastecimiento, ni la huelga de precios han impuesto racionamiento en España. Pero los españoles en los últimos tres meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En lo de la luz es especialmente llamativo, casi la mitad de los españoles ponemos ya la lavadora por la noche y el fin de semana. Como nos hemos impuesto un racionamiento voluntario por los precios, la inseguridad y la guerra, la economía ha crecido muy poco, casi nada, un 0,3 por ciento en los tres primeros meses del año. Eso significa que la recuperación de nuestra economía no es robusta como este mismo lunes decía Sánchez.





En los tres primeros meses del año hemos tenido subida de precios y huelga de transportistas. El Gobierno tardó once días en reunirse con los convocantes del paro después de haberlos llamado colaboradores de Putin.

Hemos tenido en estos tres meses una fuerte subida de la inflación. Hasta final del mes de marzo Sánchez no anunció medidas para intentar moderar subida de los precios.

Francia las puso en marcha en octubre. Otros países como Alemania, Italia o Portugal se adelantaron mucho a Sánchez. Las medidas de Sánchez solo han restado un punto a la inflación de abril. En realidad no es un problema solo de España, es un problema de toda Europa, pero en España suben más los precios que en el resto de Europa. Después de estos datos, como al Gobierno no le quedaba ya más tiempo para presentar sus nuevas previsiones en Bruselas, ha aceptado por fin que la recuperación de la economía española no va a ser robusta.

La economía española no va a crecer este año un 7 por ciento sino, como decían todos los que sabían, algo más del cuatro. Menos mál que existe Bruselas que obliga al Gobierno a aceptar la realidad. Cuando crece mucho la economía suben los precios. Cuando la economía baja, bajan los precios. Peroahora tenemos las dos cosas malas: inflación y poco crecimiento. La vicepresiddenta Calviño le ha quitado hierro al hachazo de las previsiones diciendo que España es el país que más crece. Se le ha olvidado decir que España es el país que no ha recuperado el nivel económico prepandemia y que no lo recuperará hasta 2023. Tres años después. ¿Que significan estas previsiones? Esto significa que a finales de año estaremos cerca todavía de los tres millones de parados. Si el Gobierno no agiliza los fondos europeos, mal asunto".