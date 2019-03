De Haro a las 16h: "En las 110 medidas electorales de Sánchez, apenas se hace mención al problema catalán"

Pedro Sánchez, como venimos contándote, ha presentado hace unas horas el núcleo duro de su programa electoral, sus 110 medidas. Los asesores de Sánchez, Iván Redondo, siguen el guion que escribieron el día en el que anunciaron la convocatoria de elecciones generales. Les va bien según las encuestas y por eso Sánchez se presenta como el adalid de las políticas sociales. Aunque en ese programa Sánchez ha dado marcha atrás en algunos cambios de política laboral y social, si bien mantiene la seña de identidad de una política ideológica y por eso promete ley de eutanasia y más memoria histórica.

Esta mañana ha repetido literalmente uno de los argumentos del pasado 15 de febrero: él ha hecho en 9 meses mucho más por el Estado del Bienestar que Rajoy en 8 años, que lo que hizo fue destruirlo.

¿Por qué insiste en este argumento Pedro Sánchez? Porque aunque España lleva varios años creciendo a muy buen ritmo, la salida de la crisis no ha servido para resolver los problemas de desigualdad. España es en este momento un país en el que el ascensor social funciona mal o no funciona. Y eso es muy explotable electoralmente.

Sánchez promete una reforma del sistema de pensiones que las revalorice conforme a la subida de los precios. Ya lo prometió pero no lo hizo, y promete también acabar con el déficit de la seguridad social en 5 años, lo que es absolutamente contradictorio, salvo que se suban los impuestos para financiar la Seguridad Social. Algo que no se dice. Promete también un ingreso mínimo para familias con problemas y un aumento del salario mínimo. Insiste Sánchez en subir el SMI cuando el Banco de España, tras los datos de empleo de enero y de febrero, está siendo contraproducente. Destruirá 125.000 empleos.

Es curioso que en estas 110 medidas no se prometa la revocación de la reforma laboral. Es lo que tiene gobernar aunque sea 8 meses. Ya no quiere Sánchez eliminar toda la herencia de Rajoy. Tampoco Sánchez habla en estas 110 medidas de crear un Estado plurinacional. Es de hecho muy llamativo que no haga mención a Cataluña, sola una mención genérica al diálogo. ¿Por qué está tan suave Sánchez con la cuestión catalana?