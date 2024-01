De Haro: "Junts, que es un partido de derechas, se ha convertido en un partido marxista"

Audio

A estas horas, Junts no va apoyar la ley de amnistia. De momento, no cuenta con los apoyos necesarios, eso significaría que volvería a la Comisión de Justicia. Junts de momento no apoya la ley, salvo que se acepten sus enmiendas.

Gypsy Rose ha salido de la cárcel. ¿Quién es? La mujer de 32 años se declaró culpable de conspirar para matar a su madre con su entonces novio. Todo indica que su madre la maltrató. GR ha salido de la cárcel y 9,8 millones de seguidores en TikTok y 8,3 millones de seguidores en Instagram. Se han hecho muchos documentales sobre Gypsy Rose.

GR tiene miles, decenas de miles de stans fans demasiado obsesionados con un famoso o celebridad. ¿Cómo es que Gypsy Rose se ha convertido en una gran celebridad? ¿Qué nos dice del mundo en el que vivimos? La primera hipótesis es que nos hemos vuelto locos. Y seguramente es así. En los videos, aparece como una víctima de su madre que ha conseguido liberarse.

Gypsy Rose seguramente encarna esa tontería, ese mito, de que para alcanzar la liberación, la libertad, hay que matar al padre o a la madre. Un mito absurdo, si matas al padre, no te liberas, te quedas huérfano. Por buscar el lado positivo, quizás podemos pensar que muchos de los seguidores de Gypsy Rose necesitan liberarse. La liberación de todo ha producido la esclavitud de todo.

Junts, partido de derechas, se ha convertido en un partido marxista. Sánchez es como el camarero de la famosa escena de la película del camarote de los hermanos Marx en la que Groucho pide de todo y como el camarero está dispuesto a servírselo, acaba pidiendo dos huevos duros.

Después de la convalidación de los decretos anticrisis, Junts ha aprendido que puede pedir casi todo. Al comenzar el pleno Junts había amenazado con votar en contra de la ley de amnistía si el Gobierno no aceptaba las enmiendas amnistían los delitos de terrorismo y traición al Estado. Las investigaciones judiciales indican que Puigdemont podría haber protagonizado esos delitos. Junts estaba en el no.

Y el Gobierno no estaba dispuesto a decir ni que si ni que no. ¿Quieres que te cuente un cuento? Yo no digo ni que si ni que no sino que si quieres que te cuente un cuento. Si se rechaza. ¿Por qué estamos así?

La Ley de Amnistía saldrá adelante con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) y 172 en contra.