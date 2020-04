De Haro: “José María Calleja, periodista valiente. Cuando muchos callaban, él denunciaba”

Audio

El copresentador de ‘La Tarde’ COPE, Fernando de Haro, recuerda al periodista fallecido por coronavirus, José María Calleja, y valora las declaraciones del General Santiago de este martes.

El homenaje de Fernando de Haro a José María Calleja

Ángel Díaz

Se llama José María Calleja, lo conocí a final de los años 90. Cuando entró en la redacción iba acompañado, no por un escolta, sino por dos, porque a José Mari lo tenían amenazado. Porque cuando salíamos a desayunar, a comer, José Mari siempre iba con sus dos escoltas, siempre miraba a derecha o izquierda para ver que no hubiese un pistolero de ETA esperándole.

José Mari se vino a Madrid porque no quedó más remedio. Porque el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, le recomendó que saliera del País Vasco porque José Mari, hombre valiente, periodista valiente, cuando muchos callaban, él denunciaba claramente.

José María escribió uno de los primeros libros dedicados a las víctimas del terrorismo. José María contaba cómo se enterraba a la gente del País Vasco en los años 80, por la puerta de atrás, como se les sacaba de los tanatorios, como se decía de ellos “algo habrá hecho”. José Mari levantó su voz contra aquellos que estaban matando, cuando nadie hablaba casi de las víctimas del terrorismo.

José Mari y yo, muchas veces no estábamos de acuerdo, pero y qué más da. Se nos ha ido un periodista, un hombre libre, se lo ha llevado el coronavirus.

De Haro analiza las nuevas declaraciones del General Santiago

Carlos de Saá

Este martes hemos asistido a otro espectáculo de esos que en esta situación en la que estamos nos provoca perplejidad y seguridad. Celaá adelantaba que los niños menores de 12 años iban a poder salir a dar un paseo acompañados. Luego, la ministra portavoz Montero ha dicho que no, que no es a dar un paseo, es para ir al supermercado, hasta menores de 14 años.

O el Gobierno no se coordina o no se entera. Mal está que no se tengan en cuenta las peticiones de que se les suavice el confinamiento pero que por lo menos en una misma mañana se pongan de acuerdo en una misma medida que toman.

El Consejo de Ministros ha tomado una serie de medidas económicas: ha ampliado los ERTEs flexibles, ha modificado la forma de liquidar el impuesto de los autónomos y se amplían los avales.

Igual que hacen falta para abrir el confinamiento test masivos, para hacer frente a la crisis económica que se nos viene encima, lo que hace falta es liquidez. No vale de nada aprobar muchas líneas de crédito si luego no hay agilidad para concederlas.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, le ha quitado importancia a las declaraciones del General de la Guardia Civil. Este martes, el General Santiago ha querido corregir el error que cometió. Pero es que, por más que lo desmienta Santiago, hay un email del 15 de abril en el que se dan instrucciones a la Guardia Civil para que vigile si hay un clima contrario. No puede decir Montero que esas son cuestiones menores.

Podemos salir y estamos saliendo muy dañados en lo personal, en lo sanitario, en lo económico, pero si encima salimos dañados en las libertades fundamentales la avería será mucho más grande de lo que es ya.