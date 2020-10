De Haro: "El Gobierno tiene una obsesión ideológica contra la concertada y la sanidad privada"

Audio

El dato de paro que hemos conocido hoy, el dato de septiembre, es un buen retrato de lo que no está pasando, de cómo la recesión está afectando a la gente-gente. Hay una noticia buena y otra malo en el dato de paro. El mes de septiembre, tradicionalmente es un mes malo para el paro, pero en esta caso se han creado más de 28.000 puestos de trabajo. Se han creado empleos, sobre todo en los sectores que no tienen que ver con el turismo. Buena noticia, se recupera empleo en los sectores que no tienen que ver con el turismo, desde mayo ya se ha creado la mitad de empleo que se destruyó en marzo y abril, los meses duros de la pandemia.

Noticia mala, todavía hay 728.000 personas acogidas a un ERTE; la salida de los ERTEs se ralentizó mucho en septiembre. Son trabajadores del sector turístico. Las empresas en las que trabajan esos trabajadores no han recuperado su negocio, la pregunta es si lo van a hacer. A medida que pasa más tiempo la salida del ERTE se hace más difícil. El turismo es sector el que aporta más a la economía española. Mala noticia.

Estamos en recesión, la Hacienda Pública ingresa menos, el Gobierno está barajando la subida del IVA. El IVA, el impuesto al consumo en España es uno de los más bajos de Europa. El tipo general es del 21 por ciento, es un tipo muy parecido al que tienen otros países de Europa, pero en España tenemos tipo reducido del 10 por ciento para muchos productos y tipo reducido de un 4 por ciento para muchos productos. Desde hace años Bruselas, el Banco de España y muchos otros organismos le vienen pidiendo a España que haya menos productos con tipo reducido, supereducido o exento.

Desde luego la subida del IVA por esta vía es una manera rápida y sencilla de recaudar bastante dinero. ¿Cuál es el problema? Que el IVA es un impuesto al consumo, penaliza a las clases media y a las clases bajas. Si el Gobierno sube el IVA ahora la gente-gente consumirá menos y el bar de lo esquina lo tendrá más difícil. Más problemas, por lo que sabemos, el Gobierno, como en tantas otras cosas, está barajando subir el IVA de la sanidad privada y de la educación. Obsesión ideológica de este Gobierno contra la enseñanza concertada y la sanidad privada.

De Haro sobre las restricciones en Madrid para contener el virus

El consumo que, sin duda, se verá afectado es el de la CAM. Esta noche a las 10, entran en vigor las restricciones, que no permitan salir de los municipios madrileños. La Comunidad de Madrid ya ha recurrido a la Audiencia Nacional, pero el recurso no paraliza el cierre. Desde Bruselas, Sánchez asegura que hay en incredulidad por el debate entre administraciones.

Como si el no tuviera nada que ver con esos debates, como si el no estuviera utilizando la pandemia para un acoso político a Madrid, como si él no hubiera sido negligente en fijar unos criterios objetivos y en promulgar la normativa necesaria.

La CAM dice que acata el cierre, ha tenido una extraña manera de acatar. El Consejo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acata pero acusa al ministerio deslealtad.

A lo que el Consejero de Justicia, Enrique López, añade que la orden de cierre es nula, a lo que la presidenta Ayuso añade que Sánchez ha sembrado el caos, a lo que añade el alcalde de Madrid que la vida seguirá igual. Son todos, los de unos y otros mensajes perfectos para que nadie se tome nada en serio.