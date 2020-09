De Haro: "El Gobierno ha querido estos días que se supiera que el Rey no iba a Barcelona"

Audio

Es un tópico pero es cierto. La primera vez que llegas a Nueva York te llevas una sorpresa. Aterrizas en el aeropuerto JFK y antes de ver el Skyline los rascacielos rayando en el cielo, tienes la sensación de que ya ha estado allí antes. Ya hemos estado en NY porque lo hemos visto en las películas. Aunque Madrid y Nueva York se parecen en algunas cosas: comparten una alta densidad de población, importantes niveles de contaminación, enorme movilidad y mucha actividad empresarial.

Nueva York y Madrid, de hecho, fueron dos de las ciudades del mundo que más sufrieron el COVID. Pero ahora en Madrid estamos casi en los 800 contagios por cada 100.000 habitantes y en Nueva York en 25. La diferencia, la gestión de la desescalada.

Solo a finales de agosto el gobernador de Nueva York abrió la mano y anunció el 30 de septiembre como fecha de apertura de la restauración en el interior de los locales. Los neoyorkinos sabían que no había nueva normalidad. Hoy a cuenta de las medidas en Madrid hemos vuelto a tener un enfrentamiento entre autonomías y Gobierno de Sánchez. ¿Quién dijo unidad?

De Haro sobre la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona

José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ, que entró en sustitución de Marlaska ha pedido un viva el Rey en la entrega de despachos para que quedara claro que a los jueces les hubiera gustado que estuviera allí. Es los mismo que ha dicho que Carlos Lesmes

Enorme pesar. Le ha faltado al Rey tiempo para llamar a Carlos Lesmes y decirle que le hubiera gustado estar allí y para que se supiera. El Gobierno ha querido estos días que se supiera que el Rey no iba porque el Ejecutivo de Sánchez no le daba permiso, ha querido que se supiera para congraciarse con el independentismo y el Rey ha querido que se supiera hoy que no le dejan ir. Para dejar claro que no está autoconfinado en Zarzuela.Cope ha confirmado que el Rey le ha dicho a Carlos Lesmes que le dijera a los nuevos jueces que le hubiera gustado estar con ellos.

No hay precedentes de unas diferencias públicas entre el Rey y el Gobierno de turno, el Rey no ejerce labores de Gobierno, pero tiene unas funciones de representación y, en un gesto sin precedentes, porque este es un gesto sin precedentes ha querido dejar claro que no se pliega con gusto a un Gobierno que quiere devaluar la Jefatura del Estado. Si el Gobierno está dispuesto a hacer de menos al Rey el Rey no está dispuesto a aceptarlo. Forma parte de su tarea constitucional.

La justicia se imparte en España en nombre del Rey, en nombre del Jefe del Estado. Un Gobierno, como ha hecho Sánchez, no puede modificar una costumbre constitucional, que es fuente de ley, como la de presidir la entrega de despachos.

El Gobierno ha querido que se supiera que no había dejado ir al Rey, pero no había explicado por qué, había hablado de problemas de seguridad. Se ha ocupado de explicarlo Jaume Asens, que es el hombre de Podemos que negocia con ERC.