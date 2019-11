De Haro: "Estos son los tres mensajes que Sánchez quiere colocar por sus desfavorables datos en las encuestas"

España no tiene problemas económicos serios y si los tiene el PSOE es el mejor partido para resolverlos. La situación en Cataluña está controlada porque el Gobierno de Sánchez es muy eficaz. Sánchez tiene mano firme con el independentismo. Esto son los tres mensajes que con gran urgencia tiene que colorcar el candidato Sánchez de aquí al domingo porque las encuestas no le son favorables. Desde el lunes no se pueden publicar encuestas, pero como es habitual el Periódico de Andorra está publicando las suyas, y ese sondeo publicado en Andorra La Bella dice que los socialistas no mejoran, que pueden tener entre 115 y 120 diputados, por debajo de lo que le daban la media de las encuesta hasta el lunes que eran 125.

Por eso Ábalos ha dicho que que el paro ha aumentado porque hay más confianza en encontrar un trabajo, por eso Marlaska ha dicho que es "mínima oposición" las protestas contra el Rey. Y por eso en el debate del lunes Sánchez prometió recuperar el delito por referendum ilegal que suprimió Zapatero y por eso también en el debate prometió que traería de vuelta a Carles Puigdemont. Una promesa que no está en su mano cumplir porque depende de que la justicia belga ejecute la nueva eurorden dictada por el juez de la Audiencia Nacional Llarena. Por nerviosismo o por banalidad política, o por las dos razones, Sánchez ha asegurado hoy que si la fiscalía ha pedido al juez que reactive la eurorden es porque la fiscalía está a sus ordenes.

Yo soy el que mando. Y yo voy a traer a Puigdemont. A Sánchez le ha dado lo mismo contradecirse, le ha dado lo mismo faltar a la verdad, le ha dado lo mismo poner en peligro la eurorden. Hay que ganar votos como sea. Hace unos meses el propio Sánchez, en relación al caso de desobediencia de Torra, y en relación al juicio del Proces, Sánchez defendía justo lo contrario, que la fiscalía era independente.

¿La fiscalía es dependiente o independiente del Gobierno? Los fiscales desde luego no toman una u otra decisión porque les llamen de Moncloa. Al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno y, el Gobierno tiene mucha mano en el Consejo Fiscal. Pero la Fiscalía española es la más autónoma de toda la Unió Europea. No tiene una dependencia jerárquica, tiene una relación orgánica, pero no una dependencia funcional en sus decisiónes de lo que le diga el Gobierno. Además en España el fiscal tiene el contrapeso del juez de instrucción que compensa cualquier filiación política del fiscal. La actual fiscal general del Estado, la fiscal Segarra ha dado prueba de independencia al acusar por rebelión en contra de lo quería. Sánchez con estas declaraciones puede provocar que la justicia belga diga que no hay separación de poderes y que al final no nos manden a Puigdemont.