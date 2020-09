De Haro: “Este Gobierno ha abierto la mayor crisis institucional de los últimos treinta años"

Audio

Es cuestión de equilibrio. Que tú y yo tengamos muchas deudas no nos viene bien, ni le viene bien al conjunto de la economía. Pero que tú y yo hayamos ahorrado mucho, más que nunca desde hace 20 años, tampoco es bueno para la economía. Porque eso significa que pensamos que no vamos a poder pagar y que no consumimos. Eso es justo lo que ha pasado: tenemos un exceso de ahorro forzoso.

El que también ha ahorrado, por una vez, ha sido el presidente del Gobierno en la Sesión de Control. Se trataba de descalificar a sus ministros. A Garzón, a Iglesias, a Campo, a los que dijeron la semana pasada que el Rey no respetaba su neutralidad.

Cuando Casado le ha reprochado que su Gobierno ataque al Rey, Sánchez se ha hecho el ofendidito: “¿Quien yo, yo?”. Sánchez le ha dicho que se “inventa amenazas ficticias” y que recurre a “la hipérbole”.

Hipérbole. Por doler me duele hasta el aliento. Hipérbole, exageración: para contentar a los independentistas y a los podemitas este Gobierno ha abierto la mayor crisis institucional de los últimos treinta años debilitando a la Corona. ¿Hipérbole? Para dejar constancia de que no hay ningún recurso literario, ninguna exageración, el propio Rufián le ha dado la razón a la oposición al acusar al Rey de ser un diputado de Vox.

Para que no quedaran dudas. Cuando a Batet, presidenta socialista del Congreso cuando le han pedido que impidiera esa falta de respeto al Rey, ha argumentado que los diputados tienen libertad de expresión. ¿Qué hubiera dicho la presidenta si un diputado cualquiera le hubiera acusado de prevaricar y de utilizar el Congreso para subir el alquiler a su inquilina? Ha acabado el Gobierno echándole la culpa a la oposición de los problemas que tiene el Rey.

El ministro del por cierto, el ministro de Justicia, por cierto que hay una crisis constitucional, por cierto que voy a tramitar los indultos, ha asegurado que defenderá hasta la última gota de su sangre para defender tanto a la monarquía, al Estado constitucional y a la justicia. Pero este ministro con vocación de mártir es el que dijo hace unos días que el CGPJ está en descomposición.

Sobre el Consejo General del Poder Judicial

El CGPJ para dejar claro que no acepta más presiones, ha hecho lo que tenía que hacer desde hace tiempo, aunque le haya fastidiado mucho a un Gobierno obsesionado como todos por controlar a los jueces, pero en este caso más. El CGPJ se rebela ante las presiones y ha cumplido su cometido. Como el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo en la renovación de los vocales, importantes decisiones, como el nombramiento de los presidentes de las distintas salas del Supremo estaban pendientes.

Y hoy el CGPJ los ha nombrado. Lo interesante del caso es que ha habido un importante consenso entre los vocales nombrados a propuesta del PP y los vocales nombrados a propuesta del PSOE. Ha habido una cierta insumisión a la partitocracia.

Cuentan las crónicas que muchos de los nuevos cargos han sido nombrados con 19 votos a favor, eso incluye seis de los siete vocales elegidos a instancias del PSOE. Hay magistrados llamados conservadores elegidos para la sala segunda, la penal, por magistrados llamados progresistas.

Menos mal que hay alguien que se pone de acuerdo en algo. Es una buena idea esto que han hecho los vocales del CGPJ. ¿Y si hacemos los demás lo mismo?